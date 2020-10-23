«Не располагают доказательствами»: почему разведка США обвинила Россию и Иран во «вмешательстве» в президентские выборы

Директор Нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о зарегистрированных американских избирателях якобы попала в руки России и Ирана. По его словам, эти страны «предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение» касательно выборов в Соединённых Штатах. Как считает Рэтклифф, данные могут использоваться, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии». Эксперты отмечают, что тактика бездоказательных обвинений выгодна как демократам, так и республиканцам. При этом, как полагают аналитики, постоянные претензии в адрес Москвы и Тегерана свидетельствуют о серьёзном внутриполитическом кризисе в США.

По утверждению главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, Россия и Иран «вмешались» в электоральный процесс в Соединённых Штатах, получив информацию об американских избирателях.

«Мы хотели бы оповестить общественность: нам удалось установить, что два зарубежных актора — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в отношении наших выборов... Мы подтвердили, что Ирану и независимо от него России удалось завладеть определённой информацией о зарегистрированных избирателях», — сказал Рэтклифф.

Директор Нацразведки также отметил, что эти данные могут быть использованы для того, чтобы предоставить зарегистрированным избирателям ложную информацию с целью привести их в замешательство, «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии».

«Мы уже видели, что Иран шлёт поддельные электронные письма, пытаясь запугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту Трампу», — констатировал Рэтклифф.

Кроме того, он обвинил Тегеран в распространении видео о возможных фальсификациях голосов, в том числе из-за границы, — эти кадры, по его словам, «недостоверны».

«Это отчаянные меры со стороны отчаянных врагов», — добавил глава Национальной разведки США.

При этом он признал, что, хотя подобных действий со стороны Москвы не наблюдается, США якобы знают, что Россия завладела «определённой информацией об избирателях, как это было сделано и в 2016 году».

«Будьте уверены, что мы готовы к возможным действиям со стороны противников демократии», — предупредил директор Нацразведки.

Он заявил, что Соединённые Штаты «не потерпят» иностранного вмешательства в выборы и готовы «заставить заплатить по счетам и столкнуться с последствиями» любого, кто на это пойдёт.

Директор нацразведки США Джон Рэтклифф

© Gabriella Demczuk/Pool via REUTERS

На обвинения главы американской Нацразведки отреагировал Тегеран. Пресс‑секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи категорически отверг их в интервью ABC News.

«В отличие от США, Иран не вмешивается в выборные процессы других стран. Весь мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение исход своих собственных выборов на высочайшем уровне, — сказал он. — Эти абсурдные обвинения — лишь очередная попытка подорвать уверенность избирателей в защищённости американских выборов. Иран не заинтересован во вмешательстве в американские выборы и не имеет предпочтений относительно их исхода. США должны прекратить выдвигать злонамеренные и опасные обвинения в адрес Ирана».

Не заставила себя ждать и реакция Москвы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что все подобные обвинения в адрес России «абсолютно безосновательны».

«Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чём не основываются, это скорее дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами (президента Соединённых Штатов. — RT)», — сказал он, отметив, что комментирует данную тему «с сожалением».

Круг обвинений

Напомним, чаще всего во вмешательстве в выборы США обвиняют Россию. Так, госсекретарь Майк Помпео на прошлой неделе в ходе интервью ответил положительно на вопрос «насчёт попыток Китая и России, а также других стран распространить дезинформацию с помощью электронных средств, чтобы помешать проведению» президентских выборов в США и «поссорить» американцев.

«Да, такие попытки есть — как со стороны Китая, так и со стороны Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию», — заявил Помпео.

По его словам, правительства РФ и КНР выступают «против того, чтобы выборы благополучно состоялись».

«Они стремятся подорвать те самые ценности, которые лежат в основе исключительности нашей страны», — подчеркнул госсекретарь США.

В конце прошлого месяца кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в интервью телеканалу NBC пообещал России «последствия» за предполагаемое «вмешательство» в американские выборы. При этом политик не представил соответствующие доказательства.

Кроме того, только в течение августа о «вмешательстве» России в избирательный процесс заявили множество американских политиков со стороны как демократов, так и республиканцев.

Так, исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в интервью порталу Axios рассказал, что Вашингтон «делает всё, чтобы Россия ответила за свои действия» относительно «вмешательства» в президентские выборы в Соединённых Штатах. По его словам, «судя по разведданным, без сомнений», Москва «продолжала делать это в течение последних четырёх лет».

Сторонники президента США Дональда Трампа возле Белого дома

© Kevin Lamarque/Reuters

О «вмешательстве» РФ в выборы заявила и экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон. По её версии, российская сторона якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться». При этом такие действия «со стороны Путина и Кремля» — «постоянная угроза демократической системе» США, считает политик.

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу СBS пригрозил Москве «серьёзными последствиями», если она предпримет попытки вмешаться в американский избирательный процесс 2020 года. По его словам, РФ пытается «получить доступ к сайтам секретарей штатов, собирать данные об американцах и проводить операции по оказанию влияния».

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, в свою очередь, заявил, что Россия хочет «очернить» Байдена, а «некоторые связанные с Кремлём субъекты» намерены укрепить позиции Трампа посредством соцсетей и российского телевидения.

Кроме того, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава комитета по разведке Адам Шифф в своём совместном заявлении утверждают, что Москва якобы «активно принимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».

«Объяснить проигрыш»

По мнению политолога, эксперта по США Малека Дудакова, текущие обвинения со стороны США в адрес России и Ирана не имеют смысла, поскольку «для получения сведений об избирателях США не нужно ничего взламывать — такие данные в этой стране продаются за небольшие деньги».

«При этом Вашингтон не указывает, как именно Россия или Иран могли бы воспользоваться подобного рода информацией, чтобы помешать избирательному процессу. К тому же американские власти, очевидно, не располагают доказательствами, поскольку никак не подкрепляют свои странные тезисы», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Он также обратил внимание на то, что претензии к РФ на этот раз прозвучали от директора Нацразведки далеко не случайно.

«Эта должность предполагает курирование деятельности всех разведок США, включая ФБР, ЦРУ. Поэтому когда Рэтклифф заявляет о злонамеренных действиях РФ и Ирана, он выступает от лица всего разведсообщества», — пояснил эксперт.

С точки зрения руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, «американцы уверены, что наличие свидетельств в данном случае избыточно».

«В данном случае у них «доказательство» одно — формулировка «russians did it» («это сделали русские»)», — констатировал эксперт в интервью RT.

По его словам, в целом обвинения в адрес России и Ирана — «один из показателей серьёзного внутриполитического кризиса в США».

«Вашингтон утверждает, что российская сторона якобы распространяла среди американцев какую-то информацию, которая должна была на них негативно повлиять. Но такой подход, как ни крути, имеет несостыковки. Ведь Соединённые Штаты, как утверждают сами американцы, — страна свободы слова, каждый там может получить любую информацию и сделать собственные выводы на её основе. Об этом же гласит и Первая поправка к Конституции США. На этом фоне обвинения в адрес России и Ирана кажутся вдвойне странными», — рассуждает Батюк.

При этом, как подчеркнул Малек Дудаков, «стратегия обвинения России во вмешательстве выгодна как республиканцам, так и демократам».

Избирательный участок США во Флориде, 21 октября 2020

Reuters

© Octavio Jones

«Ведь в этом случае они могут объяснить свой возможный проигрыш на выборах именно «злостными» действиями РФ и Ирана. Однако в более жёсткой риторике в этом вопросе больше заинтересованы всё же демократы, которые безосновательно продолжают утверждать, что русские якобы помогают Трампу. Если же действующему главе Белого дома удастся переизбраться, Демпартия может объявить, что РФ снова «привела» Трампа к победе», — отметил аналитик.

По его мнению, позиция республиканцев сводится к тому, что «Россия якобы пытается посеять хаос во время выборов, но никого не поддерживает». Он также спрогнозировал, что «российская карта» продолжит активно разыгрываться при обсуждении коррупционных скандалов вокруг Байдена и его сына Хантера, а также в других подобных историях.

«И чем больше шумихи будет вокруг новых деталей, тем активнее члены Демпартии будут говорить, что всё это придумала и продвигает Россия», — сказал аналитик.

По мнению Батюка, в контексте грядущих выборов и подсчёта голосов «тема пресловутого российского вмешательства остаётся крайне актуальной».

«Уже сейчас очевидно, что эти процессы будут весьма непростыми, возможны многочисленные скандалы и взаимные обвинения, издесь, конечно, без претензий в адрес Москвы не обойдётся», — заключил эксперт.