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Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
23 мая 2021, 09:25 • 33 • Украина
Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Олег Царёв — о том, что не стоит недооценивать противника.
«Над Порошенко смеялись: “Толстяк-алкоголик в помятом костюме”.
А Порошенко оказался не дурак. Из банкрота после Майдана стал мультимиллиардером, руководителем политической силы, представленной в парламенте. Обвёл вокруг пальца российский МИД вместе с Зурабовым. И не только МИД обвёл вокруг пальца. И не только вокруг пальца.
Уважаемый человек у себя в стране. Уголовные дела закрыты. Всё у него, по большому счёту, хорошо.
Сейчас говорят: “Зеленский — шут, клоун и наркоман”. А вы посмотрите, что происходит в стране. Гривна стабильна. Парламент под контролем. Оппозиция разгромлена. Оппозиционные СМИ закрыты. Олигархи под лавкой. Падение рейтинга остановлено. Никаких Майданов. Всё под контролем. Зеленский медленно, но уверенно сосредотачивает власть в своих руках».
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