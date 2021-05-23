Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Олег Царёв — о том, что не стоит недооценивать противника.«Над Порошенко смеялись: “Толстяк-алкоголик в помятом костюме”.А Порошенко оказался не дурак. Из банкрота после Майдана стал мультимиллиардером, руководителем политической силы, представленной в парламенте. Обвёл вокруг пальца российский МИД вместе с Зурабовым. И не только МИД обвёл вокруг пальца. И не только вокруг пальца.Уважаемый человек у себя в стране. Уголовные дела закрыты. Всё у него, по большому счёту, хорошо.Сейчас говорят: “Зеленский — шут, клоун и наркоман”. А вы посмотрите, что происходит в стране. Гривна стабильна. Парламент под контролем. Оппозиция разгромлена. Оппозиционные СМИ закрыты. Олигархи под лавкой. Падение рейтинга остановлено. Никаких Майданов. Всё под контролем. Зеленский медленно, но уверенно сосредотачивает власть в своих руках».