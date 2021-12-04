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Не ранее января 2022 года: в ВОЗ назвали сроки проведения инспекции вакцины «Спутник V» в России

04 декабря 2021, 12:40  •  113 • В России
Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что российская сторона предоставят дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» до конца 2021 года. В этой связи инспекция препарата в России пройдёт не ранее января 2022-го. Между тем в центре Гамалеи указали, что омикрон-штамм «пока не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», а имеющаяся информация даёт основания полагать, что пандемия COVID-19 имеет шанс закончиться с «омикроном».
 
AP © Anja Niedringhaus, Andre Penner
 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетят Россию для оценки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не ранее января 2022 года, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Представители Всемирной организации здравоохранения и Российского фонда прямых инвестиций в конце ноября провели встречу, в ходе которой обсудили необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. В РФПИ обязались представить «подробную дорожную карту подачи данных» для ускорения процедуры оценки препарата.

«Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью аргентинскому изданию La Nacion заявлял, что ВОЗ затягивает с признанием «Спутника V» из-за бюрократических причин. При этом глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщал, что российская сторона должна до конца 2021 года направить в ВОЗ дополнительные данные о вакцине.

Статистика COVID-19 в России

За минувшие сутки в России выявлено 32 974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 1 215 человек.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 769 011 случаев коронавируса. Скончались 280 072 пациента.

Наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Москве — 3356, в Санкт-Петербурге — 2528, Московской области — 2075, Самарской области — 887, Краснодарском крае — 840. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.

Наряду с этим вице-премьер Татьяна Голикова назвала пять регионов с плохими показателями коллективного иммунитета.

«Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (24,9%), Кабардино-Балкарской Республике (36,2%), Карачаево-Черкесской Республике (36,2%), Ставропольском крае (36,2%), Владимирской области (39,3%)», — сказала она.

При этом ранее сообщалось, что Севастополь стал первым субъектом РФ, который достиг установленного правительством уровня коллективного иммунитета в 80%. Вдобавок, уровень выше 72% продемонстрировали Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва.

Общий уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 53,7%. Так, первым компонентом вакцины привились 72 078 412 человек, а полный курс вакцинации прошли 63 961 690 россиян.

Ситуация со штаммом «омикрон»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства пока не принимались решения об усилении мер безопасности Владимира Путина и введении ограничений для сотрудников Кремля на фоне возможного появления коронавирусного штамма «омикрон» в стране, сообщает ТАСС.

Наряду с этим Песков указал, что вопрос об усилении антиковидных мер в том случае, если на территории РФ подтвердится появление омикрон-штамма, не является прерогативой Кремля.

3 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, штамм пока устанавливается. При этом оба гражданина госпитализированы.

При этом со 2 декабря в РФ был введён 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и стран, которые граничат с этим государством на Африканском континенте. Это решение принято из-за очень высоких рисков, связанных со штаммом «омикрон».

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Вместе с тем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что информация о геноме «омикрона» позволяет спрогнозировать, что заболевание этим патогеном будет протекать в более лёгкой форме, пока он не «производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям».

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведёт к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех лёгкое заболевание, никто не умер», — сказал он в эфире радио Sputnik.

В то же время вирусолог полагает, что распространение «омикрона» может привести к завершению пандемии COVID-19.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном», — добавил Альтштейн.

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