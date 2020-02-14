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Не Рады будут: Госдума собирается пожаловаться на Украину в ООН

14 февраля 2020, 04:39  •  74 • Политика
Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением Верховной радой Украины законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации». Парламентарии считают, что этими документами Киев нарушает множество деклараций и создает прецедент для других стран. Об этом «Известиям» заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Украинские законопроекты устанавливают запрет на позитивное освещение событий в России и Донбассе, а также ограничения для работы российских СМИ и недопустимость оправдания или отрицания «аннексии Крыма». Ранее негативную оценку дали в МИД РФ. Эксперты считают, что подобные обращения следует направить и в другие международные организации.

Ни демократии, ни права

Как рассказал «Известиям» Адальби Шхагошев, возможность обращения Госдумы в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением радой законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации» он намерен обсудить на очередном заседании комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
Документы разработало министерство культуры страны, на этой неделе их опубликовали на сайте парламента. В частности, предлагается запретить «распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора — страны-оккупанта (России. — «Известия»), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий». Также в законопроектах есть норма «о недопустимости оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета» и указание на отказ в регистрации зарубежных информагентств, если их руководящие органы находятся в РФ или их собственники — граждане России.
Украина, видимо, решила брать пример с США, которые сегодня можно назвать лидерами по части нарушения международных прав. Но где Украина и где Америка? Очевидно, американцы, которые постоянно декларируют ценности демократии и свободы слова, дают украинцам понять, что они закроют глаза на любые действия. Также несомненно и то, что США заинтересованы в любых дестабилизирующих действиях на границах с РФ, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
По его словам, закон, который собирается принять Верховная рада, нарушает множество международных деклараций, конвенций и резолюций ООН, в том числе «О свободе слова», «О демократии», «О принципах международного права», где идет речь о невмешательстве в дела других государств, дружественных отношениях и сотрудничестве между странами. Но самое главное, как считает парламентарий, создается прецедент для других государств, которые могут последовать примеру Украины.
Россия — политически зрелая страна, мы не собираемся принимать на это зеркальные меры. Но очевидно, что этому должна быть дана международная правовая оценка, — заявил депутат.
Адальби Шхагошев считает, что Владимир Зеленский, пришедший к власти на волне перемен и обещаний новой жизни, сейчас вступает на путь своего предшественника Петра Порошенко, под руководством которого принимался закон «О государственном языке», направленный на дискриминацию русского и других языков.
— Сейчас мы видим развитие ситуации в еще более радикальную сторону. Либо Зеленский — несамостоятельный политик, либо он не держит своего слова и как флюгер готов менять свое мнение, — отметил депутат.

Пещерный изоляционизм

В парламентских фракциях Госдумы обеспокоенность единоросса разделяют. Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что и партия, и нижняя палата должны поддержать обращение в ГА ООН.
— Нам нужно поднимать эту тему на всех международных площадках. Сейчас на Украине жесткими методами идет переформатирование информационного пространства с целью изменения сознания граждан, которых хотят превратить в антирусскую нацию, — заявил парламентарий.
Поддержали инициативу и в КПРФ.
— Даже стыдно напоминать властям Украины про азы элементарных норм, которыми должны руководствоваться власти цивилизованных государств. С какой стати именно россиянам запрещается, например, владеть СМИ на Украине? Почему не всем иностранным гражданам?, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам Госдумы, член фракции КПРФ Дмитрий Новиков.
По его мнению, и Совет Европы, и ООН обязаны первыми реагировать на такие действия властей Украины.
— Если эти структуры сами не замечают происходящего, то мы должны потребовать от них дать эту оценку, — считает парламентарий.
Ранее украинские законопроекты раскритиковали в российском МИДе.
— Трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность. Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую, объективную информацию о происходящих в стране и мире событиях, — подчеркнула 12 февраля на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Член СПЧ Александр Брод в разговоре с «Известиям» заявил, что Госдума должна обратиться в структуры не только ООН, но и ОБСЕ и Совета Европы.
— Это очередной бред недемократической и целиком зависимой страны. Естественно, документ был согласован с кураторами из США, чтобы ударить по российско-украинским отношениям. Это яркий пример политической цензуры: запрет на информацию, ограничение в деятельности не только украинских, но и российских СМИ, — заявил «Известиям» правозащитник.
По его словам, несмотря на смену власти, продолжается «оболванивание жителей Украины», целенаправленно навязывается общественно-политическая повестка, которая выгодна Киеву и его кураторам.
— Это пещерный изоляционизм. Безусловно, нужно обращаться во все международные организации. Тем более это не единственные нарушения прав человека на Украине. Сколько еще сегодня возбуждается уголовных дел в отношении жителей Крыма, сколько людей в самой Незалежной находятся в заключении, — возмутился Александр Брод.
Между тем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев обсудить законопроект с журналистами и международными организациями. По его словам, необходимо бороться с дезинформацией, однако в нынешнем виде документ может привести к вмешательству государства в журналистскую деятельность.
В последний раз Госдума обращалась в ГА ООН в прошлом году. Депутаты приняли постановление, в котором просили международную организацию оказать влияние на США с целью снятия торгового эмбарго с Кубы, действующего с начала 60-х годов XX века. Ранее парламентарии просили поддержать признание независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Также депутаты предлагали ООН повлиять на прекращение экономической, торговой и финансовой блокады Крыма и закрытие Гаагского трибунала.

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