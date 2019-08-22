Не ради России, а ради лайка. Как глумление над гербом, флагом и гимном стало поводом для хайпа

В День флага России - 22 августа, Царьград решил ещё раз акцентировать внимание зрителей и читателей на том, как государственные символы нашей страны становятся предметом провокаций. Подобное происходит и в других странах мира - но, к примеру, в США свой флаг защищают... фрагментарно. С другой стороны, в Китае ещё недавно можно было получить пожизненный срок за глумление над государственными символами.

Как защищают государственные символы в мире

Ни в одной стране мира порча государственного флага не одобряется. Но, например, в Дании, Норвегии и Швеции власть, скорее, защитит флаг чужой страны. А над собственным национальным символом можно издеваться как заблагорассудится. Чего не скажешь об Эстонии, где предусмотрена уголовная ответственность за срыв, надругательство, разрушение или осквернение государственного флага и символов не только своей страны, но и любых других иностранных государств и международных организаций.

В Германии буквально в конце июня для обсуждения представили закон, где глумящихся над флагом и гимном Евросоюза предлагали сажать в тюрьму на три года. К слову, вместе с австрийскими немецкие власти и так исповедуют один из самых строгих в мире законов в этой части с реальным сроком заключения.

Большая работа по защите государственных символов проводится и в России. Так, накануне Роскомнадзор заблокировал два сайта, содержащих оскорбляющий контент в адрес российского гимна, о чём говорилось в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

"Материалы на страницах сайтов… оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним".

В адрес администрации ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены предписания с требованием удалить порочащий контент, однако реакции не последовало. После чего и были приняты крайние меры.

Нападения на флаг, герб и гимн России - частая практика?

Примеров оскорбительного отношения к символам России в Сети можно найти достаточно. Вот вместо двуглавого орла нам предлагают поглумиться над птицей с головами президента России Владимира Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева. А здесь безымянный автор демотиватора интересуется, как часто читатель подтирается триколором. Листаем ещё и видим на экране "воровской" герб с новыми атрибутами власти и десятки комментариев в поддержку:

"…добавьте свастику", "первый честный герб России", "голову правого орла заменить надо еще".

Всё это даже не сжигание флага по идейным соображениям, а прощупывание почвы. Те самые окна Овертона, где для проверки нам показывают нечто из ряда вон и ждут: проглотим или нет?

Если совсем честно, первая реакция русского человека при виде подобного: наказать! Копнём чуть глубже и поймём: это вложено в нас исторически. Веками в России, да и в других странах мира действовали жёсткие меры пресечения подобных выходок. Уголовная ответственность, как мы уже отмечали выше, есть в Европе, странах СНГ, Китае. А вот в США законодательство спорит само с собой.

В США, действительно, не могут отстоять собственный флаг долгие годы - республиканцы не единожды пытались решить проблему несоответствия нормы "О защите флага" первой поправке к конституции США. Дело в том, что закон предусматривает годичный срок лишения свободы за надругательство над символом страны, однако еще в 1989 году Верховный суд создал прецедент, заявив о большем весе поправки. Конгресс безуспешно пытался принять закон, однако вето оказалось сильнее. В результате ситуация у заокеанских соседей сложилась анекдотичная. В собственных сувенирных магазинах они продают рулоны со звёздно-полосатой туалетной бумагой. Однако того, кто осмелится сорвать флаг со здания или поджечь, могут осудить за повреждение чужой собственности, кражу или поджог. Не по этому ли ложному пути ведут Россию?

Мнение

О манипуляции общественным мнением, в том числе на примере надругательства над государственными символами, Царьград говорил с экспертами. В срезе представителей молодёжи высказалась и Лиза Пескова - блогер, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. С одной стороны, она отметила, что государственные ценности для неё - это не символы - герб, флаг, гимн, - а люди, живущие в стране. С другой стороны, надругательство над символами - это проявление глупости и отсутствия воспитания.

"То есть спроси у 15-летнего, грубо говоря, зомбированного мальчика, почему он за такого-то оппозиционера, он ответит: ради хайпа и подписчиков. Некоторые готовы ради этого же хайпа пойти поджечь флаг на Красной площади, и, поверьте, этим людям будет важнее лайк, чем попытка как-то позитивно повлиять на ситуацию в стране или донести какую-то умную мысль".

Лиза Пескова уверена, что "патриотизм не проявляется в знании гимна" - он в любви к своей стране. Да, люди могут высказывать разные позиции о Родине, продолжает Пескова. Однако всё это должно делаться цивилизованно.

"Безусловно, народ должен выражать свою позицию, своё мнение, он должен быть услышанным. Но для этого не нужно заниматься вандализмом и напоказ сжигать, разрушать, осквернять символы, которые никак не влияют на политическую обстановку в стране. И также всем, кто пытается хайпануть за счёт различных акций протестов и других действий, а не ради блага страны, всегда хочется напомнить принцип "отвергая, предлагай". Как говорится, что можешь предложить этой стране ты".