Не "ястреб", но… Трамп отправит в Москву на парад Победы своего советника

Американский посол в России Джон Салливан сообщил, что США на параде в Москве будет представлять советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Салливан отметил, что для него большая честь сообщить, что О'Брайен возглавит делегацию США. Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не приедет на празднование в российскую столицу.

Как говорится в сообщении американской дипмиссии, приезд делегации во главе с О'Брайеном свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли союзники по коалиции, а также советский и американский народы в годы Второй мировой войны.

Напомним, что О'Брайен стал четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона, которого в окружении называли "боевым ястребом", Трамп уволил в минувшем году, объяснив это политическими разногласиями.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции, Чехии.