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Не "умное", а хитрое: Володин раскрыл истинную цель проекта Навального

20 марта 2021, 13:30  •  102 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл истинную цель проекта скандального блогера Алексея Навального и его соратников "умное голосование". По сути, голосование больше не "умное" - скорее хитрое.
Как написал в своём Telegram-канале Володин, "умное голосование" не направлено на то, чтобы решить проблемы граждан России. Основная цель - попасть во власть.
Он также особо подчеркнул, что не стоит забывать и то, что инициаторы этого проекта находятся за рубежом. По мнению Володина, за этим проектом стоят западные государства, которые хотят использовать такой инструмент для вмешательства во внутренние дела России.
Спикер Госдумы подчеркнул, что при этом "используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти".
Напомним, стратегия участия в выборах, которую продвигал Навальный до своего "отравления", называлась "умное голосование" и заключалась в том, что оппозиция должна голосовать на выборах любого уровня за любого сильного противника правящей "Единой России".

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