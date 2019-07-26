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Не "Стоп, Россия", а "Привет": Грузины решили спасти "умерший" туристический сезон

26 июля 2019, 18:09  •  185 • Политика
Грузины решили спасти "умерший" туристический сезон, организовав митинг в Батуми. Активисты призывают сменить риторику со "Стоп, Россия" на более приветливую.
28 июля в Батуми пройдет митинг в поддержку сохранения российско-грузинских отношений. Организаторами мероприятия выступает партия "Альянс патриотов Грузии".
Как сообщил председатель фракции в грузинском парламенте Георгий Ломия, партия рассчитывает привлечь порядка 13-15 тысяч человек. Центральными лозунгами станут отказ от военной риторики в отношении России, нормализация двустороннего диалога и призыв к отказу от участия Тбилиси в военных блоках.
На митинге также выступят представители туристической отрасли региона, которые серьёзно пострадали из-за антироссийской провокации.
"После тех событий, которые произошли 20 июня, фактически сошел на нет туристический сезон в Батуми", - цитирует слова Ломии РИА Новости.
Напомним, в конце июня 2019 года в парламенте Грузии была организована антироссийская провокация, которая вылилась в многотысячные митинги. Масла в огонь подлила выходка телеканала "Рустави-2", в эфире которого прозвучали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.
Несмотря на то что Москва не стала вводить санкции, были введены ограничения на авиасообщение, что ударило по туристической отрасли Грузии.

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