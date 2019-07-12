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Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным российским судном

12 июля 2019, 03:09  •  43 • Политика
На дне Финского залива обнаружили затонувший в 1854 году российский колёсный буксир "Диана" с предметами роскоши на борту.
На фоне новостей о российских подлодках "Комсомолец" и "Лошарик" в Финляндии активно обсуждают находку, сделанную в августе 2018 года на дне Финского залива. Речь идёт о российском колесном буксире "Диана", затонувшем в 1854 году.
Сейчас музейное ведомство Финляндии планирует открыть на месте затопления судна дайвинг-парк, где водолазы-любители могли бы погружаться на глубину и исследовать старинный буксир. Посмотреть в нём есть на что. На борту "Дианы" обнаружили много предметов роскоши, включая посуду начала XIX века, пишет финское издание Helsingin Uutiset.
Историки выяснили, что изначально колёсный пароход принадлежал шотландскому дворянину Чарльзу Берде, который переехал в Санкт-Петербург в конце XVIII века. Российский военный флот одолжил его судно для военных целей. В октябре 1854 года, во время буксировки канонерских лодок, "Диана" села на камни, а спустя всего 10 минут целиком ушла на дно.
Напомним, что ранее подводными исследованиями похвастали Норвежцы. Они отправили подводный беспилотный аппарат к советской атомной подлодке "Комсомолец", которая покоится на дне Норвежского моря. Исследователям удалось сделать несколько снимков погибшего подводного судна.

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