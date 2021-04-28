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Не "элита", а позор страны: Юрий Пронько о страхе депутатов перед самым нужным законом

28 апреля 2021, 10:40  •  159 • Политика
Каждый день голубой экран нам рассказывает, как Родину любить. Чиновники, депутаты, сенаторы, артисты и иные юмористы сообщают свои "рецепты патриотического воспитания" народа русского. Однако как только тема касается прикладной составляющей, например владения иностранной недвижимостью, то у "слуг народа" сразу патриотические чувства испаряются в собственной целесообразности.
На днях стало известно, какой забугорной недвижимостью владеют российские народные избранники и те, кто по своей воле отправился служить народу и Отечеству на госслужбу. Депутаты, сенаторы и чиновники, а также члены их семей задекларировали жилые дома в Италии и Великобритании, квартиры в Швейцарии, Латвии, Испании, Болгарии, на Кипре. У одного из них во владении находится половина хутора в Финляндии, а у его жены – жилой дом в Италии.
Партийная принадлежность не сильно влияет на любовь к зарубежным активам. У одного единоросса квартира в Испании, у другого справедливоросса и его второй половины там есть дом, земля и квартира.
Любят "слуги народа" берег испанский с его мягким климатом, привлекательным налогообложением и иными приятными для них преференциями.
"Некоторое время назад Путин сказал одну очень правильную вещь, с моей точки зрения, это так называемая национализация элит. Только воз и ныне там, у нас, к сожалению, в правящем классе большинство людей так или иначе связаны с зарубежными интересами, – говорит политолог Георгий Фёдоров. – А наша правящая элита так называемая, наш правящий класс, с 90-х годов фактически превращался в антинациональную элиту, причём сделано это было всё осознанно. То есть всё делалось для того, чтобы наши чиновники, наши депутаты, люди, принимающие решения, в том числе даже силовики, так или иначе выводили иногда преступные деньги за рубеж и там делали себе гнёздышки, и не только гнёздышки, но даже бизнес покупали. Мы знаем, что очень много губернаторов, например, или каких-то людей, связанных с властью, потом, после отставки преспокойно уезжают туда, на Запад, и там доживают свои дни, живут до сих пор".
Меня искренне возмущает подобное поведение тех, кто обязан служить России и народу. Тех, чьи охреневшие детки-мажоры рассекают по Москве и устраивают аварии. Те, кто себя называет "элитой", а по факту является позором страны. Вас никто силком во власть не загонял. Вы построили "стабильность", от которой сами бежите. Только и сверкают пятки ваших родственников.
"Безусловно, несмотря на действующее ограничение по поводу видов на жительство и владение счетами за рубежом для госслужащих и депутатов, замещающих выбранные должности, этот контроль нужно усиливать, - отметил политолог Александр Асафов. – Нужно прорабатывать меры запрета обладания подобными активами, в том числе членами семей. Но гораздо более актуальна, на мой взгляд, тема, которая не столь популярна в риторике кандидатов в депутаты и самих депутатов, популистов. Это сравнение доходов и расходов госслужащих, депутатов, чиновников, губернаторов и так далее. Здесь, мне кажется, намного более тема важная, поскольку именно на несоответствии доходов и расходов будет видно, кто занимается деятельностью, несоответствующей образу народного избранника или назначенного в слуги народа".
Можно сколько угодно рассуждать про патриотизм, но, как говорил русский классик Салтыков-Щедрин: "На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались". Однако многое в конечном счёте будет зависеть от нас самих – разрешить или запретить "слугам народа" иметь "запасной аэродром Хитроу".
Собственно говоря, сделать это может Государственная Дума, повлиять на это могут только избиратели, избирая депутатов, которые соответствуют их представлениям о надлежащем образе депутата, – отметил экономист Антон Любич. – Если избиратели голосуют за депутатов, которые имеют недвижимость за рубежом, ну, по всей видимости, их устраивает подобный депутатский корпус. Декларации раскрыты. И соответственно, избирателю стоит осознанно подходить к своему выбору, смотреть на декларации тех людей, которые стремятся стать народными избранниками.
Великобритания, Испания, Италия, Швейцария – это далеко не полный перечень стран, где чиновники и депутаты из России, на всякий случай, приобрели элитную недвижимость. Хорошо известны в узких кругах имена тех, кто на голубом экране разглагольствуют про любовь к России, а в зале пленарных заседаний Госдумы жёстко пресекают и голосуют против любых попыток наложить запрет на владение иностранной недвижимостью чиновниками и депутатами. На мой взгляд, пора отодрать эту публику от власти. Хочешь служить народу – служи. Хочешь на берег испанский – вали, границы отрыты. В этом вопросе нет места дуализму!

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