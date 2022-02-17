Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Не "18+", а полный запрет. Депутаты отстаивают знаковый проект

17 февраля 2022, 21:25  •  175 • Политика
Костромские депутаты выступили за полный запрет любого упоминания гомосексуалистов и в целом ЛГБТ в средствах массовой информации, кино, на телевидении или, например, в интернете. И пометка "18+" в данном случае уже не спасёт.
Народные избранники в Костроме представили инициативу с полным запретом пропаганды гомосексуальных отношений в кино, интернете, на телевидении, в средствах массовой информации - не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослого населения. Обращение депутатов получат спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Текст обращения есть и в распоряжении Царьграда.

Теоретические аспекты

Как известно, пока в России действует запрет пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако этого мало, уверены депутаты. Ведь взрослые, разделяя нетрадиционные ценности, могут развратить и детей, продвигая извращения и на своих площадках, о чём и говорится в пояснительной записке к документу:
Родители, получившие определённые установки из медиа, могут транслировать их своим детям. Фиксируются случаи распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях в эфире телеканалов без признаков пропаганды таких отношений.
Есть и конкретные примеры площадок, продвигающих извращённые ценности, на которые указывают депутаты. Это контент Netflix. Один из самых популярных в мире производителей сериалов пользуется своим весом для продвижения чуждых нам ценностей, в том числе в России. Между тем "такая информация (с пропагандой - ред.) способна сформировать толерантное отношение к безнравственным моделям поведения у несовершеннолетних и, как следствие, оказать деструктивное влияние на российские традиционные ценности", говорится в обращении депутатов.

Что предлагают депутаты

Полный запрет, продвигаемый депутатами, в том числе может коснуться и компаний, озвучивающих фильмы и сериалы. Если они упоминают гомосексуалистов или, например, трансгендеров, на перевод и озвучку должен быть наложен прямой запрет.
Кроме того, в уже имеющийся Реестр запрещённой информации, куда попадают многие заблокированные в России сайты, следует добавить и ресурсы, где есть информация о ЛГБТ. Таким образом, депутаты хотели бы запретить не только прямую пропаганду, но и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, что в сущности одно и то же.
В своём обращении депутаты объясняют:
Таким образом, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций будет запрещена не только для распространения среди детей, а в целом для граждан любого возраста.
Тут стоит напомнить и о другой инициативе, которая печальным образом забуксовала. Это проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", который сняли с обсуждения после бунтов театральных деятелей и продюсеров. Очевидно, опасаясь потерять "кассу", представители рынка решили сорвать работу по принятию указа. Оппоненты указали на ошибочность суждений критиков, и депутаты из Костромы мыслят в данном случае в том же ключе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


175
Источник
Похожие новости
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
17 февраля 2022, 15:35
В Киеве митинг у Верховной рады: начались стычки активистов с полицией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
12 февраля 2022, 21:50
"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.