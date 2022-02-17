Не "18+", а полный запрет. Депутаты отстаивают знаковый проект

Костромские депутаты выступили за полный запрет любого упоминания гомосексуалистов и в целом ЛГБТ в средствах массовой информации, кино, на телевидении или, например, в интернете. И пометка "18+" в данном случае уже не спасёт.

Народные избранники в Костроме представили инициативу с полным запретом пропаганды гомосексуальных отношений в кино, интернете, на телевидении, в средствах массовой информации - не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослого населения. Обращение депутатов получат спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Текст обращения есть и в распоряжении Царьграда.

Теоретические аспекты

Как известно, пока в России действует запрет пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако этого мало, уверены депутаты. Ведь взрослые, разделяя нетрадиционные ценности, могут развратить и детей, продвигая извращения и на своих площадках, о чём и говорится в пояснительной записке к документу:

Родители, получившие определённые установки из медиа, могут транслировать их своим детям. Фиксируются случаи распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях в эфире телеканалов без признаков пропаганды таких отношений.

Есть и конкретные примеры площадок, продвигающих извращённые ценности, на которые указывают депутаты. Это контент Netflix. Один из самых популярных в мире производителей сериалов пользуется своим весом для продвижения чуждых нам ценностей, в том числе в России. Между тем "такая информация (с пропагандой - ред.) способна сформировать толерантное отношение к безнравственным моделям поведения у несовершеннолетних и, как следствие, оказать деструктивное влияние на российские традиционные ценности", говорится в обращении депутатов.

Что предлагают депутаты

Полный запрет, продвигаемый депутатами, в том числе может коснуться и компаний, озвучивающих фильмы и сериалы. Если они упоминают гомосексуалистов или, например, трансгендеров, на перевод и озвучку должен быть наложен прямой запрет.

Кроме того, в уже имеющийся Реестр запрещённой информации, куда попадают многие заблокированные в России сайты, следует добавить и ресурсы, где есть информация о ЛГБТ. Таким образом, депутаты хотели бы запретить не только прямую пропаганду, но и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, что в сущности одно и то же.

В своём обращении депутаты объясняют:

Таким образом, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций будет запрещена не только для распространения среди детей, а в целом для граждан любого возраста.

Тут стоит напомнить и о другой инициативе, которая печальным образом забуксовала. Это проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", который сняли с обсуждения после бунтов театральных деятелей и продюсеров. Очевидно, опасаясь потерять "кассу", представители рынка решили сорвать работу по принятию указа. Оппоненты указали на ошибочность суждений критиков, и депутаты из Костромы мыслят в данном случае в том же ключе.