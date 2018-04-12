«Не пытайтесь выйти со мной на связь»: Скотленд-Ярд сообщил об отказе Скрипаль от контактов с сестрой и посольством РФ

Полиция Лондона распространила заявление якобы от лица дочери экс-полковника ГРУ Скрипаля, в котором она отказывается от консульской помощи посольства России. В нём утверждается, что Юлия окружена заботой британских представителей, так как всё ещё слаба после выписки из больницы. Из-за этого, отмечается в заявлении, она пока отказывается давать интервью СМИ. Скотленд-Ярд также приводит напоминание россиянки о том, что никто, даже её двоюродная сестра Виктория, не имеет права говорить от её имени. Она просит родственницу не пытаться к ней приехать или как-либо связаться. При этом в российской дипмиссии усомнились в том, что эти слова действительно исходят от девушки, и обратили внимание на ряд нестыковок. Текст явно составлен так, чтобы подкрепить позицию британских властей и одновременно исключить возможность связи пострадавшей с внешним миром, подчёркивают в посольстве РФ в Лондоне.

Скотленд-Ярд опубликовал на своём сайте заявление, которое предположительно сделала Юлия Скрипаль. Согласно ему, девушка чувствует себя хорошо, однако всё ещё слаба после пережитого инцидента с отравлением. Юлия утверждает, что ей сообщали о предложении посольства России оказать консульскую поддержку, однако она не хочет на данный момент к ней прибегать.

«Я окружена специально подготовленными сотрудниками, которые помогают заботиться обо мне и разъясняют ведущееся расследование… На данный момент я не хочу пользоваться их (посольства России. — RT) услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — следует из заявления.

Юлия Скрипаль также поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за поддержку, однако попросила её не приезжать в Великобританию и не пытаться связаться с ней. Она отметила, что пока не готова встречаться и с прессой.

«Я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня, моего отца или нас обоих вместе. Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала ко мне и не пыталась связаться со мной в течение некоторого времени. Её мнение и заключения — не мои и не моего отца», — утверждается в опубликованной записке.

Сведений нет

В посольстве России в Лондоне выразили удивление в связи с опубликованным Скотленд-Ярдом заявлением. Там отметили ряд нестыковок и усомнились в том, точно ли эти слова принадлежат Юлии.

«Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», — подчеркнули в дипмиссии.

В частности, указали в посольстве, странен тезис о «доступе к друзьям и семье», тогда как никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

«Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?» — отметили в российском загранучреждении.

Посольство РФ в Лондоне

Reuters

© Henry Nicholls

Помимо этого российские дипломаты обратили внимание на фразу «никто не говорит от моего имени», подчеркнув, что текст заявления в то же время опубликован на сайте британской полиции, а не зачитан самой девушкой.

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — подытожили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь дипмиссии отметил, что дипломаты до сих пор не располагают информацией о том, где сейчас находится Юлия Скрипаль.

«Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования», — сообщил пресс-секретарь посольства.

Оберегая концепцию

Британская сторона пытается всячески саботировать широкое освещение расследования дела Скрипалей, отмечают опрошенные RT эксперты. Ведь иначе могут проясниться факты, которые подтвердят изначально антироссийскую настроенность Британии.

«Британцы сейчас стали заложниками той оценки и тех антироссийских усилий, которые они предприняли с самого начала этого инцидента. И сейчас изменить эту линию, в том числе под влиянием каких-то новых событий или поведения Скрипалей, им довольно сложно, — поясняет в беседе с RT заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. — Потому что их официальная позиция была озвучена на уровне премьер-министра Великобритании. Периферия этого вранья стала уже очень стойкой и разрослась, поэтому что-то менять британцы уже не могут».

Именно из-за этого они, считает эксперт, свои дипломатические обязательства перед российскими дипломатами если и выполняют, то делают это как можно более путано.

«Британия хочет, чтобы все возможные вопросы адресовались куда-то, но не к ней, в данном случае к Москве. Поэтому они хотят, чтобы вся эта история оставалась в плоскости «бесспорной» вины России», — сказал он.

«Безопасное место» для Скрипаль

Напомним, Юлия Скрипаль 9 апреля была выписана из больницы в Солсбери после улучшения её состояния. Тогда британские СМИ сообщили, что девушка была сразу же после этого доставлена в «безопасное место».

При этом, по сведениям The Times, её перевезли в «хорошо охраняемый дом в сельской местности». А по данным The Sun, Скрипаль оказалась «в госпитале на военной базе».

Помимо этого The Times сообщала, что сотрудники MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ по поводу дальнейшего места проживания Сергея и Юлии.

«По сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это ещё означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей», — отмечал 10 апреля постпред России при ООН Василий Небензя.

Максимум давления

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что на семью Скрипаль британские власти оказывают максимум давления, чтобы те не предприняли каких-либо ненужных Лондону действий.

«Классные, новые, умные»: Трамп призвал Россию приготовиться к американским ракетам в Сирии «С моей точки зрения, совершенно очевидно, что на Юлию Скрипаль и её отца оказывается давление с тем, чтобы они никакой информации не предоставляли российским и прочим СМИ. Потому что после всего этого нагнетания и всей этой истерики по поводу боевых отравляющих веществ, которые приписываются России, становится совершенно непонятно, почему же в конце концов и Юлия, и её отец остались живы. Поэтому очевидно, что это провокация. А любая информация от пострадавших может эту провокацию вывести на чистую воду», — заявил он RT.

При этом Безпалько допустил, что британцы действительно могли передать Скрипалям предложение российского посольства о консульской помощи, однако одновременно сделали ещё и так, чтобы пострадавшие ни в коем случае на неё не согласились. К тому же, напомнил он, Юлия сразу же предупредила свою двоюродную сестру Викторию, что той будет отказано в визе.

«Очевидно, что британцы не хотят предоставлять хоть какой-то доступ к Скрипалям даже для родственников», — резюмировал он.