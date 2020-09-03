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"Не пытайся понять, чувствуй". Вышел самый ожидаемый фильм года — "Довод"

03 сентября 2020, 09:45  •  62 • Аналитика
© Warner Bros. Pictures (2020)
Об этом фильме не знали практически ничего, сюжет держали в строжайшем секрете, малейшие спойлеры немедленно пресекались. На экраны вышел "Довод" — самая ожидаемая картина года и, возможно, одна из лучших работ режиссера Кристофера Нолана.

Намеки, догадки и отсылки

Впрочем, в "Доводе" спойлеры совершенно бесполезны. Фильм начинен разнообразными полунамеками, символами, случайными и неслучайными совпадениями. Если до этого вы до хрипоты спорили с друзьями о том, упадет или нет волчок в финале "Начала", другой кинематографической головоломки Нолана, то здесь подобных двусмысленностей и недосказанностей больше на порядок.
При этом Нолан позволил себе по-настоящему оттянуться на голливудской индустрии как таковой: в основе "Довода" — шпионский сюжет, и его главный герой, лишенный каких-либо персональных идентификаторов типа имени и фамилии, зовется просто Протагонист. Тонкий намек на бондиану, где у агентов нет имен, а есть лишь номера, усиливается еще и тем, что Протагониста играет чернокожий Джон Дэвид Вашингтон.
© Warner Bros. Pictures (2020)
Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"
Похоже, это подтверждение слухов о том, что в ближайшем будущем и Джеймс Бонд сменит цвет кожи (на место Дэниела Крейга давно прочат Идриса Эльбу). Хотя рядом с Протагонистом примерно после первой трети фильма появляется лощеный британский агент Нил. Его блестяще исполнил Роберт Паттинсон (кстати, еще один претендент на роль главного киношпиона).
Вообще, актерский ансамбль в "Доводе" завораживающий. Естественно, на экране присутствует Майкл Кейн, без которого Нолан не обходится в принципе, даже в "Дюнкерке" он произносит текст радиоособщения. Ну и, бесспорно, хорош Вашингтон — он вполне может претендовать на звание одного из самых заметных артистов своего поколения, опровергая утверждение о том, что на детях гениев природа отдыхает (его отец — знаменитый актер Дензел Вашингтон).
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Элизабет Дебики в фильме "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
2 из 3
Роберт Паттинсон в фильме "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 3
Кеннет Брана в фильме "Довод"
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
1 из 3
Элизабет Дебики в фильме "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
2 из 3
Роберт Паттинсон в фильме "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 3
Кеннет Брана в фильме "Довод"
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
Он играет Протагониста крупными и яркими мазками: рефлексирующий персонаж, попавший в крутейший переплет, связанный с международным терроризмом, всесильным русским олигархом (Кеннет Брана) и скачками во времени.

Время. Туда и обратно

Вот эти-то головокружительные перемещения по временной шкале — и есть основа "Довода". Без них, при всех других поворотах сюжета, фильм был бы обычным, хоть и лихо закрученным, шпионским боевиком. А здесь эти скачки — главные загадки фильма, которые (как и все чудеса у Нолана) существуют по строго определенным, но запутанным правилам.
Режиссер использует свой фирменный прием: погружает героя, а значит, и нас, в совершенно непонятные обстоятельства, поочередно подкидывая рандомные подсказки о том, как все устроено на самом деле.
"Не пытайся понять, чувствуй", — указание, которое получает Протагонист в начале фильма, становится очередным путеводным маячком для героев и зрителя.

Обман или ловкость рук?

"Довод" уже оброс десятками трактовок, выданных многочисленными посмотревшими фильм рецензентами. Самая простая и распространенная: весь сюжет — не более чем иллюзия, сон, видение. Нолан просто в очередной раз всех обманул, подсунув нам некий галлюцинаторный бред под видом многослойного шпионского пирога.
На обманки он, конечно, способен. Вспомним, как разоблачали "Интерстеллар" профессиональные астрофизики, да и история с временными парадоксами тянется за ним еще с Memento. И, пожалуй, бережное отношение к моменту и внимательность к мелочам — главное, что волнует Нолана-сценариста.
Однако Нолана-режиссера куда больше интересует именно персонаж: он сознательно помещает героев в предельно невыгодные и опасные обстоятельства — а человечество, как водится, в опасности. На фоне яркого шпионского ядра несколько теряются мимолетные сюжетные вбросы, которые Нолан тоже делает мастерски.
Вот, например: история начинается не где-нибудь, а в Киеве (причем в опере). Дальше — немаловажный эпизод с фальшивым Гойей: недвусмысленный намек на зреющий в мировом художественном обществе скандал с обнаружением множества подделок работ знаменитого испанца. Иными словами, Нолан старается актуализировать "Довод", привязать его к текущему моменту — сочно, но не нарочито явно. И это у него, без сомнения, получается.
А что же зритель? У него выбор невелик. Как и после всех предыдущих работ Нолана со времен "Темного рыцаря", довольный фанат провозгласит "Довод" лучшей лентой мастера. А те, кто не согласятся с такой оценкой, пересмотрят картину (чтобы окончательно разобраться в сюжете) и разделят это мнение.
Так оно и останется — до следующего фильма режиссера. Где, конечно же, будут перемещения во времени, зубодробительные спецэффекты и неизменный Майкл Кейн. Иначе — ну какой же это Нолан?

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