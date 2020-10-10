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Не Путин и не Трамп: "Нобелевку" за мир отдали за борьбу с голодом
10 октября 2020, 21:00 • 83 • В мире
Нобелевскую премию мира комитет отдал Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом.
Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира-2020 не президенту России Владимиру Путину, не его американскому коллеге Дональду Трампу.
В этом году "Нобелевку" за мир получила Всемирная продовольственная программа ООН "за её усилия по борьбе с голодом, за её вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она действовала в качестве движущей силы в борьбе с голодом".
Было отмечено, что эта программа "ежедневно вносит свой вклад в развитие братства наций, о котором говорится в завещании Альфреда Нобеля".
"Миру грозит голод немыслимых масштабов, если Всемирная продовольственная программа ООН и другие организации по оказанию продовольственной помощи не получат запрошенной финансовой поддержки", - предостерегли в комитете.
Справка
Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом и способствующая продовольственной безопасности. В 2019 году она оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах, которые стали жертвами острого отсутствия продовольственной безопасности и голода. В 2015 году искоренение голода было признано одной из целей ООН в области устойчивого развития.
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