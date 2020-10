Не Путин и не Трамп: "Нобелевку" за мир отдали за борьбу с голодом

Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира-2020 не президенту России Владимиру Путину, не его американскому коллеге Дональду Трампу.

В этом году "Нобелевку" за мир получила Всемирная продовольственная программа ООН "за её усилия по борьбе с голодом, за её вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она действовала в качестве движущей силы в борьбе с голодом".

Было отмечено, что эта программа "ежедневно вносит свой вклад в развитие братства наций, о котором говорится в завещании Альфреда Нобеля".

"Миру грозит голод немыслимых масштабов, если Всемирная продовольственная программа ООН и другие организации по оказанию продовольственной помощи не получат запрошенной финансовой поддержки", - предостерегли в комитете.

