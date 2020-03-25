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Не путать с ЧП: Премьер Украины объяснил особенность введённой на 30 дней ЧС

25 марта 2020, 19:35  •  59 • Политика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении 30-дневного режима чрезвычайной ситуации на Украине и объяснил отличие такой меры от ЧП. Он отметил, что у ЧС есть отличительная особенность.
Кабмин Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил гражданам, что такая мера отличается от режима чрезвычайного положения (ЧП).
По его словам, ЧС отличается тем, что при таком режиме не ограничиваются конституционные права граждан. Он призвал не путать ЧС с ЧП.
Он уточнил, что меры вводятся на 30 дней для того, чтобы усилить координацию всех служб, задействованных для противодействия распространению коронавируса.
Премьер добавил, что все карантинные мероприятия также планируется продлить на 30 дней.
Ранее журналисты рассказали о вопиющем случае на Украине. В Киеве главврач больницы, которую отвели для приёма заражённых коронавирусом, забаррикадировался в собственном кабинете с охраной. Медики жалуются, что у них не хватает защитных масок и костюмов. Те, кто остался работать, действуют на свой страх и риск.
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