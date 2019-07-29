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Не пустили в Тегеран: Помпео пожаловался, что ему не дали рассказать "правду" иранскому народу

29 июля 2019, 11:09  •  83 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом". Об этом он написал в Twitter. Он пожаловался, что ему не дали рассказать "правду".
Госсекретарь США Майк Помпео пожаловался, что его не пустили в столицу Ирана. Он собирался, как он сам говорит, "пообщаться с иранским народом".
Так, он напомнил, что, к примеру, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США. И там ему никто не запрещает "говорить свободно".
"Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? – написал Помпео в Twitter. - Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и неурезанную?"
Кстати, ранее американская сторона анонсировала санкции против Зарифа. Об этом говорилось в июне, но решение в итоге не приняли. И хотя Зарифу в доступе не отказано, он может "свободно пересекать границу США", тем не менее по самой стране ему ограничили свободу передвижения. Например, как это было в июле, когда глава иранского МИД приезжал в Нью-Йорк.
Эти же правила были применены и более чем к десяти иранским дипломатам, работающим в постоянной миссии исламской республики при ООН, и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео заявляли о готовности к переговорам с Ираном. Несмотря на то что формально в Вашингтоне не выдвигают предварительных условий, сама тематика возможных переговоров не устраивает Тегеран: Трамп хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года, из которой США вышли в прошлом году.
В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего - отказ от "поддержки терроризма" за рубежом. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют от США прекратить вмешиваться в ситуацию в стране.

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