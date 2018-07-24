Не пускайте медведя за руль. Журналистика Европы ностальгирует по Геббельсу • 59 • Аналитика



Естественной базой для культивирования у западной биомассы всей палитры фобий по отношению к России является насаждение убеждённости в неполноценности россиян точь-в-точь по Геббельсу. Первой подобной геббельсовской ласточкой после чемпионата стала статейка из немецкого агитлистка Die Tageszeitung, в которой некий Андреас Рюттенауэр заявил, что русские превратились в людей, но только на время чемпионата. Вот оно как! Интересно, если бы Андреас заменил слово «русские» на слово «евреи» или «негры», то его европейская попка осталась бы в прежнем тёплом кресле?



Но это был первый выкормыш. А так как агитация, особенно в её пещерном варианте, немыслима без системного подхода, не прошло и месяца, как некогда аннексированная Германией Австрия вставила свои пять евроцентов пером Клары Хюрлиманн из местной тирольской газетки Tiroler Tageszeitung, издающейся в Инсбруке. Уж не знаю, насколько тирольская фрау знакома с Россией и знакома ли вообще, но она умудрилась собрать в одном материале приличное количество стереотипов и откровенных фейков, которые обычно обитают на мусорных сайтах развлекательно-сплетнического характера.









Начала Кларочка со старой фантомной боли западного мира по поводу размеров нашей державы. Могу только предположить, какой интенсивности было слюноотделение сей фрау при одном только упоминании бескрайних просторов России. Сквозь строки статистики явственно проглядывалось нескрываемое раздражение: мол, восточные варвары владеют столь обширными землями. Тогда как «цивилизованному» Западу не то что контролировать эти земли не удалось, но даже пройти по ним, не получив по шапке под Полтавой или в Сталинграде. Как раз это понятно, ведь венцом очередного витка развития западной «мысли» была очередная же шакалиная попытка «свистнуть» чужое.



Следующим посулом незадачливой Клары был плач Ярославны по поводу бедственного положения с равноправием полов в нашем Отечестве. Надо полагать, пущенные мигрантами по кругу немецкая фрау или французская мадам остались удовлетворены? А сокрытие официальной статистики, по которой в месяц только в Германии регистрировалось свыше сотни изнасилований мигрантами, было просто лёгкой недоработкой. Впрочем, западная мысль не стоит на месте, и недавно в европейском социуме задумались оплачивать безопасность интимных мест европейцев, внимание, интимными местами европейцев с заниженной социальной ответственностью, конечно, за счёт самих стран Европы. Видимо, крамольная мысль вручать озабоченным дырявые ложки их не посещала. Но, по мнению Клары, верно, женщины Европы счастливы…





Осчастливленная европейка в окружении благодарных "беженцев"



Журналистка также утверждает, что наличие обручального кольца на пальце не гарантирует счастье в браке для русских женщин. Уж не знаю, как можно собрать такую статистику, но надо полагать, что европейские лидеры счастливы в браке, хотя практически все бездетны. Или же тот маниакальный блеск в глазах семейки Макрон Кларочкой был воспринят как показатель счастья? А, быть может, семейное счастье с головой накрыло милашку Хиллари, которая, по моему скромному мнению, испытала оргазм прилюдно и один раз в жизни, когда до неё дошли вести о трагической смерти Муаммара Каддафи…



«НЛО» перебрасывают боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан



Ну и, конечно, не могла женщина свободной Европы пройти мимо проблемы «отсутствия многообразия любви» в России. Вначале даже я не сразу сообразил, что кроется под этой упаковкой. Для меня ведь «разнообразие» существует в парадигме – могу любить, могу не любить. Остальное просто технические детали и вопрос тренированности и фантазии. Но речь, как оказалось, идёт о вечном западном жупеле с голубым оттенком и задним приводом. Какие именно тараканы и каким именно строем они ходят в австрийской голове, если с заботы о счастье женщин Клара переключилась на заботы их прямых конкурентов…



Далее следует тонкий, как те самые тараканы, намёк на пещерную безграмотность россиян. Клара, посоветовавшись со своей армией в голове, приводит статистические данные, по которым 30% наших соотечественников верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли.



У нас, конечно, есть проблемы с образованием, как раз из-за реформ западного образца, но о такой статистике мне слышать не приходилось. Однако до западной модной тенденции буйного помешательства «плоскоземельцев» мы явно не докатились. Для тех, кто остаётся по эту сторону реальности, поясню. В 19 веке в стране покойного Исаака Ньютона светский сумасшедший господин Роуботэм начал проповедовать идею плоской Земли. Как и любой умалишённый, он был забавным и артистичным, посему сколотил себе неплохую паству.







Недавние исследования показали, что треть янки в возрасте от 18 до 24 лет не уверены, что Земля имеет форму шара, точнее, геоида. Авангардом клуба плоской Земли являются не какие-нибудь маргиналы, а вполне успешные и состоятельные люди вроде популярного в США рэпера В.о.В.



Клара, находясь на «верном» пути превращения русских в диковатое необразованное племя, не могла не описать ритуалы этого племени. Она буквально изрыгает какую-то мешанину из суеверий, обычаев и традиций (не здороваться через порог, не дарить чётное число цветов и прочее). Кстати, это свойственно каждому народу. Отдавая дань австрийскому образованию фрау, возьму смелость напомнить, что великий немецкий мыслитель Иоганн Гёте писал: «Суеверия – поэзия жизни, так что поэту не стыдно быть суеверным». Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой?



Другое дело — современные немцы или австрийцы. К примеру, если незаметно потеребить трубочиста, то, по их поверью, будет тебе счастье. Жуткий же страх австрийцам внушает число 13, от семёрки они млеют, а каждый 2-й житель Австрии считает, что четырёхлистный клевер приносит удачу. Но есть и более колоритные примеры совсем уж шизофренических суеверий – нельзя чихать, глядя на молодую Луну. Любительница статистики не пыталась подсчитать, сколько австрийцев захлебнулось собственными соплями под Луной, пытаясь соблюсти «правильные» ритуалы?



И боже вас упаси встретиться с человеком, у которого есть белая корова, белая лошадь или белая кошка. И как же я мог забыть про этого жирного шарообразного импотента-домушника, что лазает в дома под Рождество. Но, словно этого оленевода-любителя австрийцам было мало, в Австрии к этому поверью добавлен небольшой гаджет в виде языческого демона Крампуса, который жрёт непослушных детей всухомятку. С 5 на 6 декабря в честь этого фольклорного маньяка, избавляющего европейцев от бракованных отпрысков, даже устраивают целый карнавал.





Ежегодный карнавал, посвящённый Крампусу



Тут разоблачительный тон Клары даёт трещину, а тараканы от перенапряжения теряют строй. И она на некоторое время впадает в журналистику уровня «я читала Википедию». Из каких-то закоулков её подкорки она вспоминает об изобретении «тетриса» с русскими корнями, но на финальном отрезке публичной дискриминации по этническому признаку возвращается в «нужную» колею.



Так, в порыве остроумия образца «5 класс, 2-я четверть» журналистка принимается рассуждать о сложности русского языка и его непонятности и даже нелогичности. Что ж, попробуем и мы. К примеру, когда слышен разговор на итальянском, вполне можно предположить, что две истеричные девки с прокуренными наглухо голосами спорят из-за денег за оказанные услуги. А в итоге же окажется, что два почтенных господина беседуют о любимой футбольной команде. И уж не станет никто возражать, что для русского уха немецкие даже лирические стихи, зачитанные с выражением, – это нечто между приказом в прусской казарме и камнепадом в горах. И, конечно, не стану упоминать обилие времён в английском языке, во время изучения которого я сам напрочь выпал в безвременье. Малый флот России



А уж утверждение австрийки, что внутри нашего языка существует другой язык – матерный, состоящий из четырёх слов, просто оскорбительно. Как, всю натуру отечественного матерщинника запихать в рамки четырёх слов?.. Нет, и здесь наша натура даёт о себе знать. Маловато будет!



И главной проблемой, которая никак не выходит из головы Клары, является запрет на кружевные трусы в России. Ну, в этом вопросе я не профессионал. Но какие бы крупные специалисты по труселям не отыскались в соседней стране, по моим скромным визуальным наблюдениям, недостатка в кружевных трусах у прекрасной половины нашей страны не наблюдается. Может быть, на старых запасах держатся? Но сам факт жизнеутверждающий. К примеру, моя бабушка спички впрок закупала, а надо было, как оказалось, трусы!





"Спецы" из Украины знают, к чему стремиться



Весь свой текст журналистка из Австрии выдаёт за «факты о России» — без аргументации, ссылок на авторитетные источники и сколько-нибудь объективные данные. Это ей и не нужно, ввиду того, что перед нами завуалированный в кривую иронию самый настоящий манифест неполноценности русского народа. Именно так, потому что Клара постоянно педалирует этническую составляющую своего геббельсовского опуса. Казалось бы, кто будет серьёзно расценивать эту писанину малолетнего гитлерюгенде из класса коррекции? А напрасно. Ведь обыватель в суете дней продолжит формироваться под воздействием именно этого, не вдаваясь в детали. И со временем мы можем не заметить, как очередной «дранг нах остен» будет подкреплён уже более основательной графоманией закомплексованных постоянным фиаско на Востоке европейцев.







Так что заправляем КамАЗы. Кормим медведя, разогревая борщ на коптящем ядерном реакторе. Играем на балалайке в перерывах между написанием доносов. И вновь на своих кровавых КамАЗах выходим на дорогу ярости в поисках трусов для благоверной. И главное, держим порох сухим и не пускаем медведя за руль, как бы он ни просил. Пока кое-кто из наших соотечественников пузырился напускным оптимизмом на фоне Чемпионата мира по футболу, который якобы перевернул парадигму русофобии и заскорузлых стереотипов в зарубежных черепных коробках, западные адепты очередного крестового похода против «восточных варваров» не давали своей паранойе ни шанса на излечение.Естественной базой для культивирования у западной биомассы всей палитры фобий по отношению к России является насаждение убеждённости в неполноценности россиян точь-в-точь по Геббельсу. Первой подобной геббельсовской ласточкой после чемпионата стала статейка из немецкого агитлистка Die Tageszeitung, в которой некий Андреас Рюттенауэр заявил, что русские превратились в людей, но только на время чемпионата. Вот оно как! Интересно, если бы Андреас заменил слово «русские» на слово «евреи» или «негры», то его европейская попка осталась бы в прежнем тёплом кресле?Но это был первый выкормыш. А так как агитация, особенно в её пещерном варианте, немыслима без системного подхода, не прошло и месяца, как некогда аннексированная Германией Австрия вставила свои пять евроцентов пером Клары Хюрлиманн из местной тирольской газетки Tiroler Tageszeitung, издающейся в Инсбруке. Уж не знаю, насколько тирольская фрау знакома с Россией и знакома ли вообще, но она умудрилась собрать в одном материале приличное количество стереотипов и откровенных фейков, которые обычно обитают на мусорных сайтах развлекательно-сплетнического характера.Начала Кларочка со старой фантомной боли западного мира по поводу размеров нашей державы. Могу только предположить, какой интенсивности было слюноотделение сей фрау при одном только упоминании бескрайних просторов России. Сквозь строки статистики явственно проглядывалось нескрываемое раздражение: мол, восточные варвары владеют столь обширными землями. Тогда как «цивилизованному» Западу не то что контролировать эти земли не удалось, но даже пройти по ним, не получив по шапке под Полтавой или в Сталинграде. Как раз это понятно, ведь венцом очередного витка развития западной «мысли» была очередная же шакалиная попытка «свистнуть» чужое.Следующим посулом незадачливой Клары был плач Ярославны по поводу бедственного положения с равноправием полов в нашем Отечестве. Надо полагать, пущенные мигрантами по кругу немецкая фрау или французская мадам остались удовлетворены? А сокрытие официальной статистики, по которой в месяц только в Германии регистрировалось свыше сотни изнасилований мигрантами, было просто лёгкой недоработкой. Впрочем, западная мысль не стоит на месте, и недавно в европейском социуме задумались оплачивать безопасность интимных мест европейцев, внимание, интимными местами европейцев с заниженной социальной ответственностью, конечно, за счёт самих стран Европы. Видимо, крамольная мысль вручать озабоченным дырявые ложки их не посещала. Но, по мнению Клары, верно, женщины Европы счастливы…Журналистка также утверждает, что наличие обручального кольца на пальце не гарантирует счастье в браке для русских женщин. Уж не знаю, как можно собрать такую статистику, но надо полагать, что европейские лидеры счастливы в браке, хотя практически все бездетны. Или же тот маниакальный блеск в глазах семейки Макрон Кларочкой был воспринят как показатель счастья? А, быть может, семейное счастье с головой накрыло милашку Хиллари, которая, по моему скромному мнению, испытала оргазм прилюдно и один раз в жизни, когда до неё дошли вести о трагической смерти Муаммара Каддафи…Ну и, конечно, не могла женщина свободной Европы пройти мимо проблемы «отсутствия многообразия любви» в России. Вначале даже я не сразу сообразил, что кроется под этой упаковкой. Для меня ведь «разнообразие» существует в парадигме – могу любить, могу не любить. Остальное просто технические детали и вопрос тренированности и фантазии. Но речь, как оказалось, идёт о вечном западном жупеле с голубым оттенком и задним приводом. Какие именно тараканы и каким именно строем они ходят в австрийской голове, если с заботы о счастье женщин Клара переключилась на заботы их прямых конкурентов…Далее следует тонкий, как те самые тараканы, намёк на пещерную безграмотность россиян. Клара, посоветовавшись со своей армией в голове, приводит статистические данные, по которым 30% наших соотечественников верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли.У нас, конечно, есть проблемы с образованием, как раз из-за реформ западного образца, но о такой статистике мне слышать не приходилось. Однако до западной модной тенденции буйного помешательства «плоскоземельцев» мы явно не докатились. Для тех, кто остаётся по эту сторону реальности, поясню. В 19 веке в стране покойного Исаака Ньютона светский сумасшедший господин Роуботэм начал проповедовать идею плоской Земли. Как и любой умалишённый, он был забавным и артистичным, посему сколотил себе неплохую паству.Недавние исследования показали, что треть янки в возрасте от 18 до 24 лет не уверены, что Земля имеет форму шара, точнее, геоида. Авангардом клуба плоской Земли являются не какие-нибудь маргиналы, а вполне успешные и состоятельные люди вроде популярного в США рэпера В.о.В.Клара, находясь на «верном» пути превращения русских в диковатое необразованное племя, не могла не описать ритуалы этого племени. Она буквально изрыгает какую-то мешанину из суеверий, обычаев и традиций (не здороваться через порог, не дарить чётное число цветов и прочее). Кстати, это свойственно каждому народу. Отдавая дань австрийскому образованию фрау, возьму смелость напомнить, что великий немецкий мыслитель Иоганн Гёте писал: «Суеверия – поэзия жизни, так что поэту не стыдно быть суеверным».Другое дело — современные немцы или австрийцы. К примеру, если незаметно потеребить трубочиста, то, по их поверью, будет тебе счастье. Жуткий же страх австрийцам внушает число 13, от семёрки они млеют, а каждый 2-й житель Австрии считает, что четырёхлистный клевер приносит удачу. Но есть и более колоритные примеры совсем уж шизофренических суеверий – нельзя чихать, глядя на молодую Луну. Любительница статистики не пыталась подсчитать, сколько австрийцев захлебнулось собственными соплями под Луной, пытаясь соблюсти «правильные» ритуалы?И боже вас упаси встретиться с человеком, у которого есть белая корова, белая лошадь или белая кошка. И как же я мог забыть про этого жирного шарообразного импотента-домушника, что лазает в дома под Рождество. Но, словно этого оленевода-любителя австрийцам было мало, в Австрии к этому поверью добавлен небольшой гаджет в виде языческого демона Крампуса, который жрёт непослушных детей всухомятку. С 5 на 6 декабря в честь этого фольклорного маньяка, избавляющего европейцев от бракованных отпрысков, даже устраивают целый карнавал.Тут разоблачительный тон Клары даёт трещину, а тараканы от перенапряжения теряют строй. И она на некоторое время впадает в журналистику уровня «я читала Википедию». Из каких-то закоулков её подкорки она вспоминает об изобретении «тетриса» с русскими корнями, но на финальном отрезке публичной дискриминации по этническому признаку возвращается в «нужную» колею.Так, в порыве остроумия образца «5 класс, 2-я четверть» журналистка принимается рассуждать о сложности русского языка и его непонятности и даже нелогичности. Что ж, попробуем и мы. К примеру, когда слышен разговор на итальянском, вполне можно предположить, что две истеричные девки с прокуренными наглухо голосами спорят из-за денег за оказанные услуги. А в итоге же окажется, что два почтенных господина беседуют о любимой футбольной команде. И уж не станет никто возражать, что для русского уха немецкие даже лирические стихи, зачитанные с выражением, – это нечто между приказом в прусской казарме и камнепадом в горах. И, конечно, не стану упоминать обилие времён в английском языке, во время изучения которого я сам напрочь выпал в безвременье.А уж утверждение австрийки, что внутри нашего языка существует другой язык – матерный, состоящий из четырёх слов, просто оскорбительно. Как, всю натуру отечественного матерщинника запихать в рамки четырёх слов?.. Нет, и здесь наша натура даёт о себе знать. Маловато будет!И главной проблемой, которая никак не выходит из головы Клары, является запрет на кружевные трусы в России. Ну, в этом вопросе я не профессионал. Но какие бы крупные специалисты по труселям не отыскались в соседней стране, по моим скромным визуальным наблюдениям, недостатка в кружевных трусах у прекрасной половины нашей страны не наблюдается. Может быть, на старых запасах держатся? Но сам факт жизнеутверждающий. К примеру, моя бабушка спички впрок закупала, а надо было, как оказалось, трусы!Весь свой текст журналистка из Австрии выдаёт за «факты о России» — без аргументации, ссылок на авторитетные источники и сколько-нибудь объективные данные. Это ей и не нужно, ввиду того, что перед нами завуалированный в кривую иронию самый настоящий манифест неполноценности русского народа. Именно так, потому что Клара постоянно педалирует этническую составляющую своего геббельсовского опуса. Казалось бы, кто будет серьёзно расценивать эту писанину малолетнего гитлерюгенде из класса коррекции? А напрасно. Ведь обыватель в суете дней продолжит формироваться под воздействием именно этого, не вдаваясь в детали. И со временем мы можем не заметить, как очередной «дранг нах остен» будет подкреплён уже более основательной графоманией закомплексованных постоянным фиаско на Востоке европейцев.Так что заправляем КамАЗы. Кормим медведя, разогревая борщ на коптящем ядерном реакторе. Играем на балалайке в перерывах между написанием доносов. И вновь на своих кровавых КамАЗах выходим на дорогу ярости в поисках трусов для благоверной. И главное, держим порох сухим и не пускаем медведя за руль, как бы он ни просил. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 59 Источник Похожие новости Европа из окна автобуса. Часть 1. Дороги и дома Донбасский референдум. Бессилие американского президента Кумовской капитализм привёл к обнищанию четверти украинского населения

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