«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в западных судах

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Киев намерен не идти на прямое столкновение с Россией в Азовском море, например, патрулируя ее суда, а решить вопрос в западных судах, подав иски против Москвы.

Киев намерен и дальше усугублять ситуацию по Азовскому морю. Но не идти на прямое столкновение, а биться с Россией в западных судах, забрасывая их исками к Москве. Об этом сообщил в эфире телеканала «Прямой» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, подчеркнув, что пограничники Незалежной вряд ли будут патрулировать российские суда в акватории Азова.

По мнению министра, это «может спровоцировать прямое столкновение с русскими», а это - риск, и очень высокий. В Киеве же решили, что рисковать не хотят. Поэтому намерены воспользоваться давним средством - «замотать по судам». Западным.

А пока Украина будет использовать «безопасный» путь - защищать только свою береговую линию и частично акваторию Азовского моря, что будет, по мнению Черныша, выгоднее для Незалежной и с военной точки зрения, и с позиции международного права.

Как пишет издание Nation-News, Киев намерен выбрать для себя долгий, но эффективный способ ведения борьбы за Азов. И теперь здесь хотят получить от России множество компенсаций, среди которых деньги за использование имущества, портов, за якобы незаконное пользование газом. Список претензий у Украины большой, а аппетиты, судя по заявлениям властей, растут в геометрической прогрессии.