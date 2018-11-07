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«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в западных судах

07 ноября 2018, 23:54  •  50 • Политика
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Киев намерен не идти на прямое столкновение с Россией в Азовском море, например, патрулируя ее суда, а решить вопрос в западных судах, подав иски против Москвы.
Киев намерен и дальше усугублять ситуацию по Азовскому морю. Но не идти на прямое столкновение, а биться с Россией в западных судах, забрасывая их исками к Москве. Об этом сообщил в эфире телеканала «Прямой» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, подчеркнув, что пограничники Незалежной вряд ли будут патрулировать российские суда в акватории Азова.
По мнению министра, это «может спровоцировать прямое столкновение с русскими», а это - риск, и очень высокий. В Киеве же решили, что рисковать не хотят. Поэтому намерены воспользоваться давним средством - «замотать по судам». Западным.
А пока Украина будет использовать «безопасный» путь - защищать только свою береговую линию и частично акваторию Азовского моря, что будет, по мнению Черныша, выгоднее для Незалежной и с военной точки зрения, и с позиции международного права.
Как пишет издание Nation-News, Киев намерен выбрать для себя долгий, но эффективный способ ведения борьбы за Азов. И теперь здесь хотят получить от России множество компенсаций, среди которых деньги за использование имущества, портов, за якобы незаконное пользование газом. Список претензий у Украины большой, а аппетиты, судя по заявлениям властей, растут в геометрической прогрессии.

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