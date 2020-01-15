Не прячьте ваши дeнежки

Без малого шесть лет приближённые беглого украинского президента (Азаров, Захарченко, Арбузов и пр.), обживаясь в России, грозились вот-вот вернуться в Киев, чтобы рассчитаться со своими обидчиками. Но реванш всякий раз откладывался, и однажды в Москве неожиданно осознали, что беглая челядь пригрелась на новой родине и вовсе не собирается предъявлять счёт майданщикам. Негласные договорённости, таким образом, оказались нарушены. И теперь с Януковича и компании решили «спросить» за всё сразу.

Публикации о сочинских делишках предполагаемой любовницы Януковича по фамилии Садыкова – так сказать, пробный шар. Если до экс-президента Украины не дойдёт, что публикации появились неспроста, новая родина продолжит его «прессовать» - к примеру, ему могут припомнить историю о вывезенных из Киева чемоданах с наличными. Или вскрыть данные о европейских активах его сыновей, и старшего, и даже покойного, младшего. Нечто похожее, судя по всему, может ожидать и Азарова с Арбузовым. Лейтмотив «скупили половину Рублёвки» уже прослеживается в целом ряде свежих публикаций о беглой украинской элите.

В вину Януковичу с Азаровым вменяют, в первую очередь, «мёртворождённое» общественно-политическое движение российских украинцев «Парус». Предполагалось, что «Парус» станет боевым ресурсом, способным жёстко влиять на украинскую повестку (имелись планы привлечь чрезвычайно активного и влиятельного украинского юриста Андрея Портнова), но вместо этого он стал очередным «пророссийским» проектом, существующим, скорей, на бумаге, нежели в реальности. Говорят, что в «Парус» на начальном этапе Москва влила немалые средства, но их, судя по всему, постигла участь всех материальных ресурсов, поступающих в руки профессиональных сторонников «русского мира» на Украине – деньги «освоили».

Так что теперь Януковичу и Азарову придётся выбирать – то ли читать о себе в российской прессе новые увлекательные истории, то ли за свои кровные начинать «шатать» власти в Киеве. Поговаривали, что Янукович якобы уже смирился с тем, что в ближайшее время ему придётся вернуться на Украину, но, судя по тому, как лихо он обустраивается в Сочи (а также, по некоторым данным, в подмосковной Баковке), возвращение ещё не раз будет отложено.