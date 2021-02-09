Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников

В России запретят публичное демонстрирование изображений лиц, признанных по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны. Как выяснили «Известия», такой законопроект в феврале может принять Госдума . Документ поддержан в профильных комитетах парламента по культуре и по безопасности, однако во фракциях относятся к нему неоднозначно. Некоторые депутаты считают, что он может помешать показывать историческую действительность. Эксперты также отмечают, что этот нюанс нужно четко прописать в законе, чтобы под запрет не попал, например, фильм «Семнадцать мгновений весны».

Чем дальше, тем больше

По информации «Известий», Госдума в феврале может принять поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Новыми нормами предлагается установить запрет на публичное демонстрирование на территории РФ изображений лиц, признанных Нюрнбергским трибуналом виновными в совершении преступлений во время ВОВ. Исключением могут стать случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Как объясняют его авторы, в числе которых вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты, в настоящее время законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики, однако запрета на изображение самих преступников нет .

«В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Нюрнбергский процесс Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

— Инициатива о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц военных преступников необходима, чтобы у нас невозможно было реализовать то, что распространено в соседней стране: портреты нацистов и их пособников на улицах городов, на футболках и флагах, митинги и шествия с портретами предателей и коллаборантов, убийц и насильников , признанных таковыми Нюрнбергским трибуналом, — пояснил «Известиям» вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, законопроект — логичное продолжение ранее принятых ограничений о запрете пропаганды нацизма.

Как выяснили «Известия», документ уже поддержан комитетом Госдумы по культуре. В своем отзыве на необходимость принятия новых норм его глава Елена Ямпольская аргументы подкрепляет примерами. Речь идет о размещении прошлой весной на сайте движения «Бессмертный полк» фотографий лидеров Третьего рейха и пособников нацистов , которые были продемонстрированы в прямом эфире в ходе трансляции в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.

Также в июне прошлого года СК провел доследственную проверку по факту продажи в одном из магазинов Москвы женских блузок с изображением Адольфа Гитлера, а в ноябре в Орле были выявлены факты реализации в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии .

СК РФ проводит обыски и допросы у фигурантов дела о размещении фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка», май 2020 года Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

По информации «Известий», аналогичное решение о поддержке законопроекта 10 февраля примет и комитет по безопасности и противодействию коррупции. Эту информацию подтвердил его член, первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

—Тема очень актуальная. Она находится под пристальным контролем и нравственной охраной нашего государства. Мы хотим, чтобы она была полной, так как сейчас есть запрет только на демонстрацию нацистской символики. Второй важный аргумент: мы всё дальше от войны, а попыток исказить историческую правду и роль России в ней всё больше и больше. Нужно сделать всё, чтобы этого не допустить. Поэтому комитет, конечно, его поддержит, — пояснил он «Известиям».

Без перекосов

В других фракциях Госдумы отнеслись к документу неоднозначно, предложив четко прописать в нем, что новые нормы не исказят историческую действительность, которая показывается в кинофильмах и книгах . Парламентарии напоминают: когда был принят закон о запрете демонстрации нацисткой символики, Роскомнадзору пришлось давать специальное разъяснение. В итоге ведомство установило разграничение между пропагандой и публичным демонстрированием. Последнее, как пояснили в Роскомнадзоре, без целей пропаганды не считается проявлением экстремизма.

— Разделяя желание и идеологическую концепцию законопроекта, нужно понимать как это всё будет реализовываться на практике и может интерпретироваться в том числе в провокационных целях , — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Аналогичного мнения придерживается член фракции КПРФ, зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

— Я не знаком с текстом законопроекта. Но до конца не понимаю, что в данном случае подразумевается под демонстрированием? Если речь идет о футболках, значках и другой атрибутике, то, конечно, это надо запрещать. Но как это будет действовать в отношении кино и книг, не будет ли перекосов при показе исторических фактов, — отметил в разговоре с «Известиями» парламентарий.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов убежден, что законопроект нужно принимать, так как изображение преступников — это часть пропаганды.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что сегодня во всем мире распространение нацистской символики либо запрещено, либо ограничено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Как мне кажется, тут речь должна идти именно о пропаганде и популяризации этих преступников, — пояснил «Известиям» эксперт. — Например, есть те, кто любит фотографироваться на фоне их изображений. Мне известен случай, как такие портреты появились в одном из кафе, потом был инцидент во время акции «Бессмертного полка». С этой точки зрения принимать закон правильно. Но не должно быть перегибов.

К примеру, если кино посвящено Великой Отечественной войне, а свастика и персонажи выступают как атрибуты времени. В пример, он привел фильм «Семнадцать мгновений весны», где показана вся нацистская верхушка, включая Бормана и Мюллера. Как считает эксперт, они могут там присутствовать, но, конечно, должны быть показаны в негативном свете.