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«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву

18 февраля 2019, 00:09  •  121 • Война
Спецпредставитель Госдепартамента США по ситуации на Украине Курт Волкер заявил, что Москва «взяла паузу» в переговорах по ситуации в Донбассе. Как сообщает ФАН, это заявление чиновник сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить, но Москва не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», — добавил Волкер.
По словам спецпредставителя, Минские соглашения никогда не работали хорошо, потому что Москва «отказывалась их выполнять». Волкер добавил, что не было «ни прекращения огня, ни отвода тяжелых вооружений или сотрудничества».
Неделей ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не помогает налаживать диалог на Украине, а подталкивает Киев к силовому сценарию.
«[Волкер] проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами…, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», — подчеркнул дипломат.
Украинские власти могут пойти на сознательную эскалацию конфликта в Донбассе, особенно в свете предвыборной гонки. Об этом было заявлено на совете командиров Союза добровольцев Донбасса, созванном помощником президента России Владиславом Сурковым и главой СДД Александром Бородаем. Ранее представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР призвали Киев подписать декларацию против пыток и насилия в отношении удерживаемых.
Сурков же в ходе своей речи пообещал помощь ДНР и ЛНР со стороны Москвы. «Сегодня мы говорим о новых проблемах и задачах добровольцев. Это живой диалог. Мы открыты для решения проблем. Со своей стороны выражаю готовность работать», — добавил сотрудник администрации президента России.
В Совете командиров СДД приняли участие свыше сотни его представителей — командиры различного уровня и военнослужащие частей и подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, бойцы Народного ополчения Донбасса, известные активисты Русской весны и волонтеры, а также представители СМИ.
Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона, передает НСН.
Донбасс – важный пункт в предвыборной риторике кандидатов в президенты Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе опирается на политическую триаду «армия — вера — язык». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.
Планы по «реинтеграции» Донбасса Киев вынашивает в разных формах. В ходе своего февральского визита в Вашингтон глава МВД Украины Арсен Аваков представил в Вашингтоне новую стратегию Киева по «возвращению» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса «Механизмом малых шагов», — сообщил Аваков.
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По его словам, перед введением новой стратегии должен пройти предварительный этап подготовки. Нужно сформировать правовое поле, ввести стратегию коммуникации сторон, определить статус миротворцев из международного контингента, а также разработать мониторинговые и консультативные программы.
Аваков добавил, что после этих пяти шагов «можно будет сказать и о прочих», зависящих от численности миротворческого контингента и денежных средств, выделенных на восстановление Донбасса. Глава МВД добавил, что новая киевская стратегия предусматривает создание демилитаризованной зоны безопасности в Донбассе и охрану ее силами украинских пограничников.

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