Не провоцируйте - не ударим: Политолог дал простой совет Эстонии о том, как избежать гнева России

Чтобы избежать превентивного удара из России, Эстонии просто не надо провоцировать Москву на ответные действия. Об этом РИА ФАН заявил политолог Владимир Брутер.

Ранее эстонская сторона представила доклад, в котором говорилось о риске атаки со стороны России. Авторы документа считают, что российская сторона не намерена воевать с НАТО, членом которой является Таллин. Однако эстонцы указывают и на рост военного потенциала России в Европейском регионе.

Комментируя ситуацию, Брутер отметил, что авторы доклада игнорируют вопрос о том, будет ли от Эстонии исходить реальная угроза, которая может вынудить Россию нанести превентивный удар. Страна может стать целью в том случае, если будет фиксироваться наращивание группировки НАТО.

"Пока никакой угрозы от Эстонии не исходит, потому что там нет достаточного количества американских и натовских военнослужащих, поэтому и смысла в таком ударе нет. Но если части НАТО все же будут разворачиваться, то почему не ударить?" - пояснил он.

Опасения Брутера обоснованны, так как в декабре 2019 года в конгрессе США заявили о необходимости укрепления военного потенциала стран Балтии. Дело в том, что в Литве, Латвии и Эстонии Вашингтон видит надежных и ценных союзников, передает телеканал "360".

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, НАТО сможет приступить к реализации антироссийской военной программы "4 по 30" уже в ближайшие пару лет. Речь идёт о концепции, предполагающей сократить приведение сил альянса в состояние полной боевой готовности в срок 30 суток. Под силами понимаются 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

"Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - уточнил Шойгу.

Несмотря на подобную угрозу, Россия готова ответить на неё. Министр отчитался, что в 2019 году армия получила более 600 бронированных машин (учитываются и танки), 143 единицы авиатехники, восемь надводных кораблей, одну субмарину, 17 катеров и судов обеспечения и так далее.

По мнению Антона Бредихина, России также надо подумать над возможностью противодействия влиянию НАТО при помощи уничтожения американских спутников. В частности, он предложил создать военно-космическую станцию.

"Один раз сбить - второй не полезут, так как слишком затратно запускать спутники", - цитирует его слова "ПолитЭксперт".