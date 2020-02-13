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Не провоцируйте - не ударим: Политолог дал простой совет Эстонии о том, как избежать гнева России

13 февраля 2020, 12:24  •  91 • Политика
Политолог Владимир Брутер дал простой совет Эстонии о том, как избежать гнева России. Он рекомендует не провоцировать Москву, усиливая группировку НАТО в регионе.
Чтобы избежать превентивного удара из России, Эстонии просто не надо провоцировать Москву на ответные действия. Об этом РИА ФАН заявил политолог Владимир Брутер.
Ранее эстонская сторона представила доклад, в котором говорилось о риске атаки со стороны России. Авторы документа считают, что российская сторона не намерена воевать с НАТО, членом которой является Таллин. Однако эстонцы указывают и на рост военного потенциала России в Европейском регионе.
Комментируя ситуацию, Брутер отметил, что авторы доклада игнорируют вопрос о том, будет ли от Эстонии исходить реальная угроза, которая может вынудить Россию нанести превентивный удар. Страна может стать целью в том случае, если будет фиксироваться наращивание группировки НАТО.
"Пока никакой угрозы от Эстонии не исходит, потому что там нет достаточного количества американских и натовских военнослужащих, поэтому и смысла в таком ударе нет. Но если части НАТО все же будут разворачиваться, то почему не ударить?" - пояснил он.
Опасения Брутера обоснованны, так как в декабре 2019 года в конгрессе США заявили о необходимости укрепления военного потенциала стран Балтии. Дело в том, что в Литве, Латвии и Эстонии Вашингтон видит надежных и ценных союзников, передает телеканал "360".
Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, НАТО сможет приступить к реализации антироссийской военной программы "4 по 30" уже в ближайшие пару лет. Речь идёт о концепции, предполагающей сократить приведение сил альянса в состояние полной боевой готовности в срок 30 суток. Под силами понимаются 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
"Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - уточнил Шойгу.
Несмотря на подобную угрозу, Россия готова ответить на неё. Министр отчитался, что в 2019 году армия получила более 600 бронированных машин (учитываются и танки), 143 единицы авиатехники, восемь надводных кораблей, одну субмарину, 17 катеров и судов обеспечения и так далее.
По мнению Антона Бредихина, России также надо подумать над возможностью противодействия влиянию НАТО при помощи уничтожения американских спутников. В частности, он предложил создать военно-космическую станцию.
"Один раз сбить - второй не полезут, так как слишком затратно запускать спутники", - цитирует его слова "ПолитЭксперт".

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