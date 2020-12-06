Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины

Трое вооружённых мужчин попытались прорваться с Украины на территорию России, один из них был застрелен пограничниками, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Что стоит за этим инцидентом, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Прежде всего он отмечает, что произошедшее, скорее всего, не было провокацией Киева. Потому что группа проникновения состояла всего из трёх человек без всякого прикрытия. Вероятнее всего, это были обычные контрабандисты.

Если исходить из этого, то напрашивается вывод о том, что Украина не в полной мере контролирует свою границу, в то время как Россия границу контролирует на 100%. И любые попытки её нарушить закончатся для экспериментаторов весьма печально.