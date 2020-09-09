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Не проверился на COVID-19 - готовься платить: В России начали штрафовать вернувшихся из-за границы

09 сентября 2020, 03:15  •  37 • Политика
Граждан России начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу. Причиной стало нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19.
После поездки в Турцию жительницу посёлка Рефтинский Свердловской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Речь идёт о требовании в течение 3 календарных дней после возвращения из-за границы пройти лабораторное обследование на COVID-19 и разместить результаты в специальной форме на портале госуслуг. Оштрафованная женщина этого не сделала.
Всего же, по данным ведомства, в Свердловской области насчитывается 302 нарушителя процедуры. На 115 из них уже составлены протоколы, остальные 187 нарушителей ещё разыскиваются.
При этом отмечается, что жительница Свердловской области - далеко не первая, кого штрафуют за данное нарушение. В понедельник 7 сентября аналогичное решение о штрафе вынесли в Санкт-Петербурге.

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