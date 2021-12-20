Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео

Гуляющие в центре Мариуполя сначала не на шутку испугались, а потом расстроились. С главной ёлкой города случилась катастрофа. Она не простояла и суток.

Праздничное дерево было установлено на Театральной площади Мариуполя. Ёлка не простояла и суток: сначала рухнула верхушка, а потом и большая часть конструкции.

Телеканал TV7 в соцсети опубликовал видео инцидента.

Власти списали всё на погодные условия. Пресс-служба городского совета на странице в Facebook сообщила, что ЧП произошло из-за сильного ветра. Подрядчик в ближайшее время должен всё исправить и усилить конструкцию.

Горожане и сочувствущие в соцсетях поделились эмоциями.

"Просто сэкономили", - считает Мiрек Мирчик Мирославчик.

"Не идут дела", - иронизирует Голос Мордора.

"Гуляли там. Страху натерпелись - стояли в 20 метрах буквально. Какая ж красотища рухнула. А ведь денег в неё наверняка было вбухано немало", - написала Элеонора Крамарук.

"Это Мариуполь, детка. Для города у моря сильный ветер - это нормально. Но ёлка падает впервые", - рассказала Фури.

Праздничные локации на площади возле Мариупольского драмтеатра работают в обычном режиме: резиденция Святого Николая, каток и ярмарка.

Ранее сообщалось, что главного праздничного дерева лишилась столица Северной Осетии. Во Владикавказе прекрасная ель росла 45 лет, но была уничтожена за миг.