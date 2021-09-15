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Не просто звонил: Трамп заявил о госизмене на фоне деталей переговоров генерала США с Китаем
15 сентября 2021, 11:40 • 143 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о госизмене на фоне деталей переговоров председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерала Марка Милли с Китаем. По предварительным данным, генерал не просто высказывал опасения насчёт возможной войны во время звонков в Пекин.
Как говорится в одном из фрагментов книги знаменитого в США журналиста Боба Вудворда, опубликованном в Washington Post, во время президентства Дональда Трампа генерал Марк Милли втайне от главы государства звонил в Китай, опасаясь военного конфликта двух стран. При этом, как утверждает автор, генерал не только высказывал в беседах опасения насчёт военного конфликта, но даже обещал заблаговременно предупредить Пекин о планах проведения какой-то военной операции против КНР.
В интервью телеканалу Newsmax, комментируя эту информацию, Трамп заявил о госизмене. По его словам, если указанная в книге информация окажется правдой, то это будет означать государственную измену.
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