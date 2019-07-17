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Не просто замерзнет: Украине не дали шанса без российского газа
17 июля 2019, 13:09 • 71 • В мире
Если Украина лишится транзита российского газа, то последствия могут быть для страны действительно плачевными, считает украинский экс-министр экономики Виктор Суслов. Страну ждет техногенная катастрофа, уверяет он. При этом ранее глава "Нафтогаза" был ещё более откровенен в своих прогнозах. "Без преувеличения, замёрзнет", - говорил он.
Виктор Суслов, выступая в эфире украинского телеканала NewsOne, признал, что без транзита российского газа на Украине может наступить техногенная катастрофа. В случае утраты транзита в ГТС будет практически невозможно поддерживать необходимое давление. Для того чтобы вся система могла нормально функционировать, через неё надо прокачивать 45 миллиардов кубометров газа.
В настоящее время не хватает 10,5 миллиарда кубов, отметил Суслов, и именно этот объём Украина закупает по импорту.
Экс-министр напомнил, что и Германия, и Россия говорили о том, что полностью транзит голубого топлива через Украину прекращён не будет, он сохранится "на определённом уровне. Именно поэтому, заявил Суслов, Киев должен максимально ответственно подойти к переговорам с Россией по этому вопросу, не делая "неаккуратных заявлений".
Напомним, ещё в начале июля в "Нафтогазе" заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине. Она наступит, если к началу отопительного сезона страна не успеет накопить 20 миллиардов кубометров газа. "Украина, без преувеличения, замёрзнет", - заявил глава украинской газовой компании Андрей Коболев.
По его информации, на 5 июля в подземных газохранилищах Украины находится порядка 13,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Если к началу отопительного сезона количество газа не увеличится до 20 миллиардов кубометров, то Украина в буквальном смысле замёрзнет.
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