«Не просто рутинная встреча»: В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Меркель

Президенту России Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе переговоров в Берлине удалось откровенно обсудить главные международные вопросы.

Переговоры в Германии между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель прошли удачно и откровенно. Стороны смогли обсудить самые важные и острые вопросы. Об этом в своем Facebook написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Состоявшиеся вчера в Берлине российско-германские переговоры вне всякого сомнения являются событием мирового масштаба, - отметил он, подчеркнув, что это была «не рутинная встреча».

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что переговоры прошли «обстоятельно». Отметим, они продлились намного дольше запланированного времени.

Ранее, напомним, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам о состоявшихся переговорах. Напомним, президент России встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Переговоры были длительные, - сказал Песков. - Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера».

Он также отметил, что у этой встречи не было целей всенепременно достичь каких-то конкретных договоренностей по актуальным вопросам. Это было обсуждение тем, а также беседа по своевременным событиям на мировой арене.

«Обсуждались двусторонние отношения, - говорит Песков. - Также лидеры отметили рост торгового оборота между Россией и Германией».