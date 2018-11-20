«Не просто приступ жадности»: как Украина пытается покрыть дефицит Пенсионного фонда за счёт работающих за рубежом

Министр социальной политики Украины Андрей Рева полагает, что необходимо ввести обязательные декларации для украинцев, работающих за рубежом. По данным Национального банка страны, за первые семь месяцев 2018 года мигранты переслали своим родственникам около $6,35 млрд. Чиновник уверен, что эти средства следует считать доходами физических лиц, поэтому они должны облагаться налогом для пополнения Пенсионного фонда. Кроме того, на прошлой неделе кабмин одобрил законопроект, увеличивающий размер единого социального взноса с дохода, который превышает 15 МРОТ. По мнению экспертов, такие шаги приведут к девальвации и отказу бизнеса от легальных зарплат.

На Украине нужно ввести обязательное декларирование доходов для тех граждан, которые работают за границей, заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, работающие внутри страны люди платят все налоги и единый социальный взнос (он пополняет Пенсионный фонд) — и тем самым содержат бюджетников и пенсионеров. А те, кто работает за рубежом, только пересылают средства на Украину. Эти деньги, полагает Рева, также следует считать доходами физических лиц — и они должны облагаться налогом.

«Предложение о необходимости декларирования доходов обусловлено вопросом расчёта размера субсидий, а не целью налогообложения. Иначе работники получают двойные преференции по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы — как те, что они получают на Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа», — приводит слова чиновника пресс-служба Минсоцполитики Украины.

По мнению министра, субсидия работающим за границей назначается в большем размере, чем следует, поскольку они не декларируют свои доходы как положено. «За этот праздник жизни платим мы с вами — те, кто живёт и платит налоги на Украине», — пояснил Рева.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева

РИА Новости

«Не кассовый разрыв»

Согласно информации Государственной службы занятости, за границей работает около 5 млн украинцев и поступления от мигрантов растут каждый год. По данным Национального банка Украины, за первые семь месяцев в страну было переведено $6,35 млрд, ожидается, что к концу года эта цифра достигнет $11 млрд. В 2017 году работающие за границей украинцы перечислили своим родственникам и друзьям $9,3 млрд.

«Украинские рабочие, которые помогают своим родственникам из-за границы, стали одним из главных инструментов привлечения валюты в страну. Например, в прошлом году Украина смогла привлечь $2,2 млрд иностранных инвестиций», — рассказал в интервью RT источник в Киевском международном институте социологии. По его словам, теперь у правительства появился соблазн заработать на мигрантах.

На сегодняшний день налог на доходы физических лиц на Украине составляет 18% от зарплаты, единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%, дополнительно уплачивается так называемый военный сбор — 1,5% от дохода.

По мнению ведущего специалиста РИСИ Олега Неменского, заявление Андрея Ревы о необходимости взимания налога с мигрантов выглядит довольно странно в преддверии президентских и парламентских выборов, до которых осталось менее полугода. «Это может привести к падению рейтинга провластных кандидатов и вызвать недовольство населения», — заявил эксперт в интервью RT.

Украинский экономист Виктор Скаршевский считает, что бюджетная дыра достигла таких размеров, что у правительства просто не остаётся другого выбора. «В Пенсионном фонде не хватает средств для выплаты пенсий», — написал Скаршевский в своём Facebook.

По подсчётам экономиста, долг Пенсионного фонда Украины перед казначейством с начала года увеличился на 14,2 млрд гривен ($507 млн по состоянию на 1 ноября 2018 года), при этом только за два последних месяца — сентябрь и октябрь — задолженность увеличилась на 4,4 млрд гривен ($15,7 млн).

«И это не кассовый разрыв, как ранее утверждал Рева, а дополнительный дефицит Пенсионного фонда. Дополнительный к запланированному в госбюджете 2018 года — 139 млрд гривен ($4,96 млрд). Но вместо того, чтобы сделать всё прозрачно и увеличить финансирование дефицита Пенсионного фонда из госбюджета, внеся в закон о бюджете-2018 соответствующие изменения, правительство планирует это сделать втихаря», — обрисовал ситуацию Скаршевский.

Эксперт полагает, что, увеличивая дефицит Пенсионного фонда в законе о бюджете на 2018 год через Верховную раду, правительство должно будет на всю страну признаться, что денег на финансирование пенсий не хватает, поэтому сложившуюся финансовую проблему планируется решить через постановление кабмина, допускающее перенос накопившихся у Пенсионного фонда долгов на 2019 год.

«Другими словами, разрешить Пенсионному фонду не возвращать накопившийся долг в 2018 году. Такой себе внутренний мини-дефолт со стороны Пенсионного фонда перед казначейством. Такая вот получается «пенсионная реформа». Не хватает денег на выплату даже мизерных пенсий. Напомню, что цены за четыре года увеличились в 2,5 раза, а пенсии — всего на 70%», — оперирует цифрами Скаршевский.

Негативные последствия

Стоит отметить, что на прошлой неделе правительство Украины утвердило законопроект об изменении правил начисления ЕСВ, что, по оценкам Минфина, позволит привлечь дополнительно в бюджет 10 млрд гривен.

На сегодняшний день на Украине максимальный размер единого социального взноса составляет 12 285 гривен ($439), что равно 15 минимальным ЕСВ. Даже если зарплата работника выше 15 минимальных размеров оплаты труда (сейчас минимальная месячная зарплата на Украине — 3723 гривны), он всё равно платит только максимальную сумму ЕСВ.

Теперь же кабмин предлагает ввести шкалу — чем выше зарплата, тем ниже процент ЕСВ. Но платить придётся со всей суммы. Например, при доходах до 25 минимальных зарплат (до 93 тыс. гривен, $3,3 тыс.) ЕСВ составит 22%, от 70 до 150 минимальных зарплат (до 558 тыс. гривен, $19,9 тыс.) — 17%, от 200 до 270 минимальных зарплат (до 1 млн гривен, $35,7 тыс.) — 10%, свыше 270 минимальных зарплат — 5%.

«Мне кажется, правительство сходит с ума. Понятно же, что с такими инициативами многие компании просто откажутся от белых зарплат и начнут выплачивать основную часть в конверте. Услуга по обналичиванию средств, то есть перевод их из безналичных в наличные средства через несколько компаний, стоит 5% от суммы. Это дешевле, чем платить налоги. Поэтому в следующем году правительство не только не увидит прибыли в бюджете, но и лишится даже сегодняшних средств, а пенсионерам и бюджетникам будет нечем платить зарплату», — отметил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

Чтобы собирать такие налоги, государство должно работать эффективно, а этого не скажешь об Украине, считает Олег Неменский. «Страна получит больше негативных последствий, чем позитивных, от подобного рода решений», — заявил эксперт.

Трудовые мигранты могут отказаться от перечисления таких сумм на родину, полагает партнёр IMF Group Ukraine Михаил Кухар. «Нет, это не просто приступ жадности, столь характерной для этого бюджетного года. Это может стоить нам курсовой стабильности, если, «услышав» Реву, заробитчане вдруг перестанут перечислять деньги легально», — написал Кухар в своём Facebook.

Ольга Криворожка — жительница Львовской области, которая работает в польской Познани, — заявила в интервью RT, что была бы согласна платить налоги, но при нынешнем положении дел в стране не видит в этом смысла.

«Государство может потребовать платить налоги, но что я получаю взамен? За образование своего сына я плачу сама, за лечение в клиниках — тоже сама. Сейчас государство работает неэффективно — коррупция, разбитые дороги, отсутствие работающей правоохранительной системы и непонятная перспектива получения пенсии. Я откладываю деньги в Пенсионный фонд Польши, который гораздо надёжнее украинского. А кормить армию чиновников я не намерена», — сказала Ольга.

Источник RT в партии «Народный фронт» напомнил, что девальвация влечёт за собой рост цен на топливо, продукты питания и услуги. «Я бы на месте Андрея Ревы задумался о последствиях. Вся стабильность национальной валюты сейчас зависит от трудовых мигрантов, которые после подобных инициатив могут получить паспорт другой страны и забыть о своей родине навсегда. А что скажут пенсионеры и бюджетники, когда они не получат деньги вовремя? А обычные люди, которые могут опять обеднеть после очередных «прорывных» инициатив правительства? Многие министры и депутаты уедут, а люди останутся. И это самое печальное», — резюмировал собеседник RT.