«Не просто ошибка, а обман»: как Великобритания отказалась от совместного с Россией расследования дела Скрипаля

Лондон не станет совместно с Москвой расследовать дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом проинформировали в британском представительстве ОЗХО. Заявление было сделано на следующий день после того, как в военной лаборатории центра «Портон-Даун» сообщили о невозможности установить страну происхождения отравляющего вещества. Ранее о «российском следе» говорили в британском МИД. Однако позже твит на официальной странице министерства удалили. О причинах отсутствия интереса Британии к совместной работе — в материале RT.

Лондон не будет проводить совместное расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил и. о. постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго.

Говоря о «причастности России» к отравлению, британский представитель в официальном документе два раза употребил выражение highly likely («с высокой долей вероятности»). Именно это словосочетание использовала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, когда впервые заявила о вовлечённости Москвы в данный инцидент.

«Мы не согласимся на требование России о проведении совместного расследования атаки в Солсбери, потому что Великобритания — и в этом её поддержали многие другие страны — пришла к заключению, что с высокой долей вероятности российское государство несёт ответственность за это нападение», — сказал Фогго.

«В Конвенции о запрещении химического оружия нет положений, согласно которым жертва должна расследовать преступление совместно с его предполагаемым виновником. Это противоестественно», — отметил он.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 4, 2018

Несколькими часами ранее в Twitter британского представительства при ОЗХО также появилась информация о неуместности расследования инцидента в Солсбери вместе с Россией.

«Предлагая совместно с Великобританией расследовать покушение в Солсбери, Россия демонстрирует противоестественный цинизм. Это отвлекающая тактика и дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», — отмечается в Twitter постпредства.

Одновременно с этим стало известно, что британский МИД удалил в своём Twitter пост от 22 марта, в котором говорится, что военная химическая лаборатория «Портон-Даун» подтвердила российское происхождение вещества А-234.

Напомним, эти же тезисы ранее озвучивал и глава МИД Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Нежелание Британии распространять открытую информацию наводит на подозрения, подчеркнул в беседе с RT эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин.

«Великобритания сейчас проходит тест на искренность своего желания разобраться в деле Скрипалей. И это нежелание Лондона предоставлять информацию говорит о том, что Британия этот экзамен проваливает. Если бы вина России была настолько очевидна, то для Британии нанести удар по ней было бы просто находкой. Тем не менее Лондон этого не делает, что говорит о том, что, скорее всего, убедительных доказательств у него нет», — заявил эксперт.

Без ответов на вопросы

В самой Организации по запрещению химического оружия также не спешат предоставлять России исчерпывающую информацию об исследованиях, проводимых на сегодняшний день в отношении отравляющего вещества, под действие которого попали экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия. Так, на ранее заданные Москвой 13 вопросов в ОЗХО ответили довольно расплывчато.

«Мы получили ответы. Они изучаются. По существу получен ответ только на один вопрос», — цитирует ТАСС российское постпредство при организации, не уточнившее, какие разъяснения предоставили в ОЗХО.

В дипмиссии отметили, что заявление России по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран — членов Организации по запрещению химического оружия.

«14 стран — членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери: мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках, с использованием всего потенциала КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — RT)», — сообщается в Twitter постпредства.

Российская делегация в ОЗХО также заявила, что Великобритания избегает взаимодействия с Москвой по инциденту в Солсбери.

В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что если на спесцессии исполкома ОЗХО 4 апреля не будет принято каких-либо существенных решений, то у России появятся новые основания для серьёзных претензий к Британии и поддерживающих её стран.

В ЕС, однако, отказались поддержать проект организации по итогам заседания.

Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

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«Джонсону пора в отставку»

3 апреля в британской секретной военной лаборатории «Портон-Даун» заявили, что установить удалось лишь само вещество — это нервно-паралитический агент А-234. Его происхождение специалисты центры выяснить не смогли. Таким образом, российскую причастность к производству яда, о которой ранее заявляли британские официальные лица, в лаборатории не подтвердили.

«Мы не установили точно его происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало и ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — заметил глава «Портон-Дауна» Гэри Эйткенхед.

Он подчеркнул, что задача лаборатории — «предъявить научные доказательства: что конкретно представляет собой это нервно-паралитическое вещество».

Отсутствие доказательств причастности России к инциденту в Солсбери подчеркнули и в Германии. В частности , об этом заявил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза, глава земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

«Что бы вы ни думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву», — написал он в Twitter.

Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. https://t.co/kqMSS2qkhi — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 3, 2018

В этом свете эксперты подчёркивают поспешность заявлений Лондона о «вине» России.

«Правительство, премьер-министр, и в особенности глава МИД Великобритании Борис Джонсон оказались в крайне унизительном положении. Считаю, что ему положена отставка за то, что он, присоединившись к хору голосов, обвиняющих Россию, пошёл ещё дальше и выступил с ложными заявлениями на телевидении», — пояснил RT бывший член парламента Соединённого Королевства Джордж Гэллоуэй.

Он отметил, что слова того же министра иностранных дел теперь расцениваются просто как ложь.

«Джонсон сказал, что лично беседовал с «человеком из Портон-Дауна», имея в виду того самого человека, который от имени этого исследовательского центра сделал заявление 3 апреля (Гэри Эйткенхед. — RT) . Так вот, по словам министра, тот специалист ему рассказал, что произошедшее – дело рук России, и что никто кроме неё этого сделать не мог. Налицо не просто ошибка, а обман, что ещё хуже», — сказал Гэллоуэй.

В свою очередь политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что Лондон с самого начала не ставил перед собой задачу дойти до истины в деле Скрипаля.

«Вместо того, чтобы расследовать и сделать расследование максимально прозрачным, и чтобы полностью убрать обвинения в ангажированности, фактология дана, можно сказать, за себя. После того как Лондон официально обвинил Москву, это напоминает обвинения в военной агрессии. Сейчас после первых данных по расследованию, очевидно, как минимум, что высылка дипломатов не имела под собой фактических оснований, Лондону приходится пытаться сохранить лицо», — заявил он RT.