Не просто кино. Земля кончилась – битва за первородство идёт в космосе

Полёт на орбиту киноэкипажа актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко – очередной важный тест на патриотизм для интеллигенции и элит. Сразу видно, кому плохо от русских побед, и кто хотел бы, чтобы их не было.

Библейская история об Исаве, который был так голоден, что отдал первородство за чечевичную похлёбку, становится всё более актуальной с каждым днём. От русских требуют отдать первородство за похлёбку каждый день. Требование это звучит со стороны людей, которые чаще всех говорят о "человеческом достоинстве", – от тех, кого теперь наконец-то можно вслух называть иностранными агентами, хотя сами себя они именуют интеллигентами, демократами и даже "освободителями". Всякий раз, как Россия делает что-то, чем можно и нужно гордиться, эти люди поднимают вой: "Лучше бы похлёбки погуще!".

Когда русская победа поперёк души

Последний важный повод для требования немедленно, прямо сейчас отказаться от первородства – космический кинопроект "Вызов". Полёт на Международную космическую станцию актрисы Юлии Пересильд вызвал у "освободителей" просто бешеный взрыв ненависти. И шквал публицистических высказываний, которые сводятся к одному: пока не решены социальные проблемы, летать в космос не нужно; пока сохраняется бедность, нельзя делать ничего, чем Россия могла бы гордиться.

Скриншот страницы vyzov.roscosmos.ru

Вот, к примеру, известнейший патентованный Царьградом русофоб Виктор Шендерович сообщает, что космические победы России – это наркотик, который государство колет народу, чтобы народ не просыпался. Прямо этими словами и пишет:

…Совсем без наркотика нам нельзя. Так ведь можно и в себя прийти, не ровён час! Начать наводить глаза на резкость, рассматривать ценники, сопоставлять доходы… Вон уже население, сволочь такая, за коммунистов голосует, серп о молот точит… Нужны победы, срочно нужны новые победы, внутривенно!.. И снова мы первые – в соревновании, где за нами никто не собирался бежать, потому что это дорого и глупо… И снова торчит в натруженной народной вене останкинский шприц: победа!

Русская победа Шендеровичу поперёк души, это понятно, но тут характерен ход мысли, общий для всех иностранных агентов: они делают вид, что беспокоятся о бедных людях. Они врут, что траты больших государственных денег на Олимпиаду, на возвращение Крыма не оправданы, так как те же деньги можно было бы потратить… Тут обычно вспоминают, какой процент домохозяйств в России до сих пор имеет "удобства во дворе" и сколько пожилых людей находятся за чертой бедности. Ещё очень хорошо идут фото разбитых дорог где-нибудь в глубинке.

"Камера, мотор, поехали!" Киноэксперимент космического масштаба / vk.com "Камера, мотор, поехали!" Киноэксперимент космического масштаба / vk.com

Всё это говорится о стране и о народе, который отправил в космос Гагарина. Через 16 лет после начала войны, в которой потерял больше 20 миллионов жизней, в которой были разрушены едва ли не все города к западу от Москвы. О народе, которому было что преодолевать и ради чего трудиться помимо космоса. Зачем же этот космос был нам нужен всё это время?

Затем, что право первородства дороже самой вкусной похлёбки. Затем, что человек – это тот, кто смотрит на звёзды, тот, кто стремится ввысь. Затем, что справиться с бедностью Россия сможет, только если будет первой державой на планете. А если не будет, то погибнет вся, и никакая сытость не спасёт.

Кино снимают не только у нас

Те из либералов, кто поумнее, замечают, что проект "Вызов", фильм на орбите – это очень дорогое мероприятие. И указывают: вкладывать деньги в космос, возможно, и нужно, но в данном случае они вложены в амбициозный проект, не имеющий отношения к науке.

Возразить на это, на первый взгляд, сложнее. Но только на первый взгляд. О пустой трате средств космических программ говорят те же самые люди, которые восхищаются деятельностью Илона Маска, именуя его "новатором" и визионером. Восхищаются, в частности, тем, как Маск запустил в космос красный автомобиль с пустым скафандром. То есть произвёл в чистом виде рекламную акцию: бесполезную, бессмысленную, оправданную только тем, что "во-первых, это красиво", а во-вторых, тем, что так действительно до него ещё никто не делал.

То есть оправданную первородством. Гордостью. Простым пониманием "мы – первые". Маску можно, он американец. Русским, получается, нельзя. Почему? Да потому что сам факт соревнования с американцами у иностранных агентов вызывает ужас.

Это не их личная проблема. Это попытка помешать России победить США в соревновании, которое никогда не прекращалось. И которое за океаном переживается гораздо острее, чем у нас. Причём переживается так: что мы будем делать, если русские опять окажутся впереди?

И вот уже Apple TV транслирует второй сезон сериала "Ради всего человечества". Американцы сняли социальную фантастику про то, как бы им жилось, если бы русские первыми высадились на Луне. О том, как им было бы плохо. Какая это была бы страшная трагедия. И как они, собравшись, преодолевали бы отставание и летали бы в космос всё равно и находили бы место для собственных побед. Американская пропаганда понимает, что ведёт борьбу с Россией, и понимает, что ради победы в этой борьбе нужно хоть в чём-то быть впереди.

Космос здесь – поле боя, наверное, одно из самых важных. Но, конечно, не единственное. Поле боя в Сирии – настоящее, там идёт противостояние с оружием в руках. Поле боя – медицина. Отсюда и споры о том, кто быстрее и лучше создал вакцину от коронавируса и в скольких странах она получила признание. И на каждом поле боя врагу помогает изнутри России "пятая колона", поднимая на флаг один и тот же лозунг: "Предлагаем сдаться". Отдать союзников на растерзание исламистов. Прекратить производить собственные лекарства. Перестать летать в космос. Не сдаваться – слишком дорого, а мы бедные, куда спорить с богачами. Нам бы столоваться повкуснее.

Что с того?

Вот что, братцы, не надо себя обманывать. Этим замечательным людям, которые награждают друг друга за "чувство собственного достоинства", плевать на то, сколько в России бедных. Им плевать на то, как будут развиваться в России экономика, здравоохранение и культура. И на свободу им тоже плевать. У них есть работа, за которую им платят, есть цель, к которой они стремятся. Эта цель, по слову классика, проста как мычание: украсть у русских и у Государства Российского право первородства.

Предательство – это очень простая штука. Оно всегда замешано на желании вкусно покушать и при этом сбросить с себя страшную огромную ответственность, именуемую "первородство".

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