Не просто год: как Путин ответил на 68 вопросов об итогах 2020-го

Бюджет России уже на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, на доковидный уровень страна выйдет к концу 2021-го, локдаун не планируется, как и перестановки в правительстве. Это одни из самых важных заявлений Владимира Путина, прозвучавших на итоговой пресс-конференции, которая в этом году прошла в особом формате — частично ее совместили с «Прямой линией» . За 4,5 часа президент успел ответить на 68 вопросов, подавляющее их большинство так или иначе было связано с пандемией и ее последствиями. Акцент был сделан на внутренней повестке — даже международные темы так или иначе сводились к России или постсоветскому пространству — Карабаху, Белоруссии, Киргизии и Молдавии. Глава государства также отметил: расследование ситуации с Алексеем Навальным — «легализация материалов спецслужб США», дело Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, а арест Фургала — не политическое , а уголовное преследование, речь в котором идет об убийствах.

Особенности национальной «удаленки»

Уже 16-я по счету пресс-конференция президента впервые проходила онлайн, то есть самого главы государства в здании Центра международной торговли (ЦМТ) не было — 4,5 часа Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёво.

К слову, формат совсем немного сказался на эффективности мероприятия — за четыре часа президент успел развернуто ответить на 68 вопросов. В прошлом году, когда беседа шла вживую и заняла 4 часа 18 минут, Владимир Путин ответил на 71 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Из-за перевода мероприятия на «удаленку», Кремль решил не собирать всех журналистов в одном месте и провел своего рода децентрализацию — пресс-центры организовали в девяти городах страны — во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В ЦМТ приехали только журналисты федеральных и иностранных компаний, региональные же СМИ собирались в столице своего округа.

Такой подход позволил существенно сократить число журналистов в зале — в ЦМТ вместо прошлогодней концентрации в 1895 человек, на этот раз собралось всего 237 . В целом же в пресс-конференции участвовали 774 представителя СМИ — остальные 537 задавали вопросы из регионов.

Рассадили участников также по-особому — в шахматном порядке, между стульями — два метра. Особенно благодарны новому подходу были фотографы и видеооператоры — хотя в этот раз им приходилось довольствоваться тем, что абсолютно все присутствовавшие в зале были в масках. Раз в два часа между рядами проходили сотрудницы пресс-службы Кремля и напоминали: пора сменить средства защиты. Тут же выдавали новые.

Меры предосторожности включали и смену чехлов на микрофонах — после того, как журналист задал вопрос, этот фирменный синий «пыльник» оставался ему в качестве сувенира с пресс-конференции президента в эпоху ковида .

Общение с президентом выглядело так: на трех огромных экранах конгресс-холла появлялись изображения: в центре «триптиха» — президент, по бокам — включения из регионов. Модератором беседы традиционно выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Схема ротации микрофона следующая: три вопроса из Москвы, потом по одному включению из регионов, колл-центра и пула.

Президент же видел на своем экране все девять «столиц», подготовивших вопросы. А также десятую точку — колл-центр, где волонтеры принимали обращения от россиян — начиная с 6 декабря любой гражданин страны мог отправить свой вопрос главе государства через сайт или приложение Москва-Путину.рф.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Стоит отметить, что была и 11-ая локация — в Ново-Огарёво собрались члены кремлевского пула, прошедшие перед этим двухнедельный карантин в одном из отелей управделами президента в центре Москвы. Им запрещалось покидать номера и общаться друг с другом. По окончании добровольной изоляции, «пуловцы» сдавали тест ПЦР на коронавирус, во время пресс-конференции они сидели в 4-5 м от президента.

Сергей Шнуров, или «начинающий журналист», как окрестил его на пресс-конференции Дмитрий Песков, был самой известной медийной персоной в зале. Это его первая пресс-конференция президента в статусе продюсера канала RTVI.

На вопрос «Известий», где же теперь пить, если в Питере — по крайней мере с 29 декабря по 3 января — нельзя, Сергей Шнуров ответил максимально серьезно.

— Я против локдауна, я за какие-то конструктивные меры . Потому что это бьет по ресторанному и туристическому бизнесу Петербурга. А в Питере это одна из больших статей дохода в бюджет, — заявил «начинающий журналист» «Известиям».

«Я беременна»

— Это что у вас в сумке? Плакат? Запрещено, вынимайте, — и не дожидаясь, пока журналистка сама вытащит плакат, сотрудник охраны на входе в ЦМТ вытащил его и складировал в кучу к остальным.

— Но некоторым же разрешили, почему мне не дают? — не унималась журналистка, пытаясь выхватить средство привлечения внимания со стола, но охранник был неумолим.

Несмотря на полный запрет на плакаты больше формата А4, некоторые журналисты, как справедливо отметила оставшаяся без него коллега, все же смогли пронести их в зал ЦМТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но кричащих надписей, цепляющих глаз пресс-секретаря президента, как это было в прежние годы, на этот раз в ЦМТ не было . Сказалось отсутствие региональных коллег.

Зато выделялись плакаты в трансляции из субъектов . Так, Дмитрий Песков обратил внимание на провокационную надпись «Я беременна» во включении из Тулы — жительница Рязани призналась, что на самом деле уже не беременна, но использовала плакат для привлечения внимания. «То есть, вы нас надули», — шутя заметил президент.

Во второй раз это сработало у журналистки из Грозного — пресс-секретарь главы государства заметил ещё более провокационный текст «Война с Чечней» . Хотя никакой войны не было — речь шла о роли Рамзана Кадырова в становлении республики, корреспондент пыталась выяснить, какова заслуга главы региона в выстраивании отношений России с арабскими странами.

Над залом периодически взмывали флаги Азербайджана, Армении — в память недавней войны в Карабахе — и неожиданно Исландии.

В этом году конференция оказалась как никогда «отечественной» — абсолютное большинство вопросов (66 из 68) задали корреспонденты российских СМИ. Два иностранных вкрапления — от журналиста из Рейкьявика и московского корреспондента BBC Стивена Розенберга.

Корреспондент BBC News Стив Розенберг задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Исландец Хаукур Хаукссон демонстрировал другой полюс отношения к Москве и признался Путину: «иностранцы любят Россию искренне».

— То, что на Западе Россию все ненавидят или плохо относятся — это все неправда, — подчеркнул журналист.

На что Владимир Путин шутя заметил, что у исландца теперь могут появиться проблемы на родине.

«Прошу не обижаться на меня граждан России»

Говоря о том, каким непростым был год, Владимир Путин высказался о росте зарплат в стране. Не обижаться же президент попросил, «если покажется, что цифры не совпадают с реальными», — я озвучу усредненный показатель». К концу года рост заработной платы в стране составит 1,5%. Но это при падении реальных доходов населения на 3%, признал он . Причина такого падения — снижение прибыли частных предпринимателей.

Эксперты тем не менее отмечают курс государства на поддержку и помощь гражданам .

— В частности, значительно упростилась процедура получения статуса безработного – теперь его можно получить дистанционно. Отдельно стоит отметить цифровизацию, которая на сегодняшний день стала развиваться в качестве механизма взаимодействия с государством , — рассказала «Известиям» председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Президент также подчеркнул: финансовая система РФ благополучна и устойчива, об этом говорит прибыль банков — в 2020 году она составила 1,3 трлн рублей.

Падение ВВП страны в 2020 году составило 3,6%, но это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы , а также в США, подчеркнул Владимир Путин. По оценке ОЭСР, американский ВВП в 2020 ждет реальное сокращение на 3,7%. Во II половине года он снизился на рекордные 32,9%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Экономисты, в целом, указывают на несколько позитивных тенденций, даже несмотря на сложные условия коронавирусного года . Зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин в разговоре с «Известиями» отметил, что ряд исследований показывают максимальную доступность кредитования малого бизнеса.

При этом он призвал проработать продление и в некоторых случаях усиление мер поддержки, несмотря на то, что в ряде регионов предприятия чувствуют себя неплохо. Есть сегменты, которым нужно помогать, например, ресторанный и гостиничный бизнесы, добавил специалист.

«Наша система оказалась более эффективной»

Российская система здравоохранения быстро отреагировала на распространение коронавируса, сообщил Владимир Путин . В стране за короткие сроки развернули 277 тыс. коек, были построены десятки медцентров, а производство масок увеличилось в 20 раз. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза, отметил президент.В некоторых регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы логистики. «Наша система здравоохранения и государственного управления в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов», — добавил Владимир Путин. Президент отметил, что российская система оказалась более эффективной, чем в других странах .

«Мы все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы»

Уже 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов, подчеркнул президент. «И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований . Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — добавил глава государства.

«Вакцина до таких, как я, пока не добралась»

Владимир Путин заявил, что еще не сделал прививку от коронавируса, поскольку людям его возраста она пока недоступна — в октябре президенту исполнилось 68 лет, а возрастные рамки российского «Спутник V» — от 18 до 60 лет. Российский лидер, однако, пообещал, что сделает прививку, как только это будет возможно.

«Массовая вакцинация — именно она должна создать популяционный иммунитет» , — сказал Владимир Путин и заверил россиян в безопасности отечественных вакцин. 15 декабря вакцинация началась во всех регионах страны, в первую очередь прививку делают представителям групп риска — врачам, учителям, работникам соцслужб.

«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует»

Рязанец Владимир Коршунов пожаловался президенту, что в его регионе «больные коронавирусом лечатся за свои деньги» и попросил разобраться, правильно ли это.

Владимир Путин отметил, что в регионы перечислили 10 млрд рублей на подготовку больниц и еще 5 млрд выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому.

— Что касается Рязанской области, знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены . Почему там до сих пор людям не дают лекарственные препараты, непонятно. Обязательно будем с этим разбираться, — пообещал глава государства.

Сразу после этого СК области начал проверку. При этом в самом регионе суть претензий, а сенатор от субъекта Игорь Морозов сообщил «Известиям», что медицина там «поставлена очень сильно».

— Я был удивлен. У нас есть лекарства, а главное были всегда . Мы держим этот вопрос на повестке дня, поэтому для меня это было странно. Мы всегда шли с опережением. Мы абсолютно были уверены, что система здравоохранения Рязанской области не только справится в будущем, но и справлялась с самых первых дней, — рассказал парламентарий.

При этом депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин назвал проблему нехватки лекарств системной. Он сообщил «Известиям», что на следующей неделе направит запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку, почему препараты не поставляют вовремя во все аптеки страны. Он также добавил, что эту проблему нужно было решать несколько месяцев назад.

Еще одна тема с ковидными выплатами — отсутствие надбавок за работу с COVID-пациентами в Мурманской, Нижегородской и Свердловской областях. Президент также пообещал разобраться.

Представитель Мурманской области в Совфеде Татьяна Кусайко, при этом, рассказала «Известиям» о контроле проблемы со стороны местных властей.

— Я связывалась с регионом, с министром здравоохранения области, с главврачом Кольской ЦРБ. С апреля месяца все медики больницы получили выплаты в полном объёме. Всего — 177, из которых, 50 — из регионального бюджета. При этом жалобы ни руководству больницы, ни руководству региона, ни мне по поводу невыплат в Кольской ЦРБ не поступали, — пояснила Татьяна Кусайко.

Власти Мурманской области заявили, что санитарка из центральной районной больницы в городе Кола Мурманской области, жалоба которой прозвучала на пресс-конференции главы государства, получает зарплату более 116 тыс. рублей в месяц.

«Макароны в цене растут. Это что такое, это с какой стати-то?»

Прозвучала в ходе пресс-конференции и тема, связанная с повышением цен на основные продукты. Президент отметил, что где-то это имеет объективные основания, но необоснованное повышение «не может не вызывать соответствующей острой реакции». «И вот это, честно говоря, меня так и задело», добавил Владимир Путин.

Глава государства привел статистику, согласно которой за последние шесть лет в России зафиксирован рекордный урожай, поэтому рост цен на хлеб, макароны и сахар удивителен. Ранее Владимир Путин дал поручение разобраться с этим. «Сейчас подписаны соглашения между производителями и сетями: и производители снижают на определённый объём, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания», — отметил российский лидер.

«Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб»

Вопрос о ситуации вокруг Алексея Навального — музыкант Сергей Шнур оценил его как «козырный» — возник на пресс-конференции несколько раз.

Владимир Путин заявил, что блогера поддерживают спецслужбы США, а то, что происходит сейчас — «это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб».

При этом президент отметил, что если бы Алексея Навального хотели отравить, то «наверное, довели бы дело до конца». В действиях оппозиционера он усмотрел политический трюк и попытку обратить на себя внимание.

— Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае, нашей, — подчеркнул Владимир Путин.

«Не хватает, мне просто кажется, политического мужества»

Так, отвечая на вопрос ростовской журналистки, Владимир Путин охарактеризовал действия украинского руководства по решению конфликта в Донбассе.

— Почти все предыдущие главы государства <…> приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге выстраивания отношений с Россией, — сказал президент. — Но ничего не получается, потому что, попав во власть, они начинают «колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы», из-за чего замирает весь процесс.

При этом он подчеркнул: Россия не просто продолжит, но будет наращивать свою поддержку Донбассу.

Это позволит облегчить жизнь людям в непризнанных республиках, отметил в разговоре с «Известиями» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Слова о помощи непризнанным республикам президент на ветер не бросает, поэтому им, может, скоро станет чуть полегче. Он также отметил, что ситуация зависит от Украины — это значит, что давление на Россию будет бесполезным, — сказал специалист.

«В семье не без урода»

Владимир Путин достаточно ярко отреагировал и на жалобы в отношении хамства госслужащих. Президент пообещал разобраться в ситуации, когда в Ленинградской области чиновник ответил гражданину: «Путин тебе обещал — у него и спрашивай».

— В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода . А по поводу того, кто с вами так по-хамски обращался, мы постараемся выяснить. Я, во всяком случае, попрошу губернатора, чтобы он с вами связался и навёл порядок в своих рядах, — добавил президент.

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается»

Тема Ближнего Зарубежья концентрировалась вокруг Белоруссии, Карабаха, Молдавии и Киргизии.

По оценке президента, внешнее вмешательство — это именно то, что происходит сейчас в Белоруссии, которая столкнулась с политическим кризисом после президентских выборов в августе этого года. «Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, и не помогает никогда» , — сказал Владимир Путин, подчеркнув: перемены должны созреть внутри общества. При этом вопрос касался не только Белоруссии, но всего СНГ, которое в этом году было весьма нестабильным.

Например, комментируя недавний переворот в Киргизии, Владимир Путин заявил, что «эта чехарда» там происходит постоянно. Отдельно всплыла и тематика Нагорного Карабаха. По мнению Владимира Путина, ситуация там рванула не из-за внешнего вмешательства — «напряженка длилась на протяжении многих лет».

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» напомнил, что войну удалось остановить при российском посредничестве.

— Теперь там присутствуют миротворцы из РФ, и видно, что они вносят там реальный вклад. В то время, как все говорили о том, признавать Карабах или нет, осуждать военные действия или не осуждать, мы действовали и помогли остановить эту бойню, — отметил парламентарий.

«Почему вы считаете, что мы придурки?»

Британский корреспондент Стив Розенберг спросил у президента, считает ли он Россию хотя бы частично ответственной в том, что ее отношения с Западом в последние годы находятся на таком низком уровне . Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин прямым текстом сказал: по сравнению с Западом, Россия действительно «белая и пушистая» . Подкрепляя эту мысль, он привел ряд аргументов — расширение НАТО на восток в нарушение хоть и устных, но договоренностей; выход США из ряда международных соглашений — например, из Договора по открытому небу.

«Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем увидеть каких-то элементарных вещей? Есть и другие некоторые вопросы, которые вызывают нашу озабоченность. Мы на них вынуждены реагировать», — подытожил свой ответ Владимир Путин.

Говоря на тему «новой гонки вооружений», президент никого обнадеживать не стал и прямо дал понять: эта гонка идет уже давно — с тех пор, как в 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем ПРО. Единственное соглашение по контролю над вооружениями, которое пока еще действует, — это Договор о СНВ, да и тот, по словам Владимира Путина, перестанет существовать в феврале 2021 года. Москва готова к диалогу по этой теме с новой американской администрацией, подытожил политик.

Над материалом работали Эльнар Байназаров, Максим Ходыкин, Екатерина Постникова, Любовь Лежнева