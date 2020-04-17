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Не просто фейк, но открытая ложь: Клинцевич обвинил США в саботаже соглашений по ядерному оружию
17 апреля 2020, 18:10 • 162 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич обвинил США в саботаже соглашений по ядерному оружию. Как считает политик, американцы начали распространять не просто фейки, но открыто лгать всему мировому сообществу, дабы очернить Москву.
Американские власти обвиняют Россию в проведении ядерных испытаний. Информация содержится в отчёте Госдепа Соединённых Штатов за 2019 год. Ситуацию "ПолитЭксперту" прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Как пояснил сенатор, подобные испытания в современном мире скрыть попросту невозможно, ибо о них мгновенно узнает весь остальной мир. Кроме того, Москва крайне принципиальна и щепетильна в вопросах соблюдения международных договорённостей.
Поэтому Клинцевич уверен в том, что Госдеп США не просто распространяет фейк, но в открытую лжёт. Поэтому российская сторона обязана вызвать американского посла в Москве для дачи объяснений.
Происходящее может быть связано с тем, что Вашингтон готовится к саботажу переговоров о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Поэтому ему необходимы фейки для обоснования своей позиции.
"Очень печально, нечестно и непорядочно. Американцы действуют очень дерзко, и с этим нужно что-то делать", - подчеркнул сенатор.
Ранее стало известно о том, что американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт.
При этом в марте 2020 года командование ВС США сообщило о том, что несколько тяжёлых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit будут переброшены на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах.
Как пояснил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, у Пентагона давно существует доктрина передового ядерного базирования, согласно которой переброска бомбардировщиков является формой психологического давления на оппонентов.
"Президент Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения", - поведал эксперт.
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