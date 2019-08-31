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Не простая "мороженщица": Продавшая мороженое Путину раскрыла себя

31 августа 2019, 18:39  •  109 • Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС-2019. Девушка оказалась не простой мороженщицей, но и не агентом спецслужб. "Я вместе со своей командой работаю третий год, так совпало", - сказала она.
Блондинка, продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на авиасалоне МАКС-2019, оказалась не простой продавщицей, но и не агентом спецслужб. В интервью девушка рассказала, почему глава государства покупает мороженое только у неё.
Взволновавшую интернет "мороженщицу", которую уже успели заочно записать в агенты спецслужб, зовут Екатерина Сафронова. И она действительно не простая продавщица, а менеджер по организации торговли и питания. По словам девушки, её организация работает на авиасалоне МАКС уже третий раз. И так уж совпало, что президент России дважды подошёл именно к ней.
Напомним, что "мороженщица" привлекла к себе внимание после опубликованного в интернете ролика. На нем девушка продает президенту России и президенту Турции мороженое. А когда турецкий лидер интересуется, где ложка для мороженого, та отвечает: "Так кусайте!" После этого случая многие СМИ пытались найти отчаянную продавщицу мороженого, однако безуспешно. Это породило слухи, что девушка - агент российских спецслужб.
"Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания, и я вместе со своей командой тоже там третий год, так совпало", - рассказала девушка в интервью программе "Центральное телевидение".

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