Не простая "мороженщица": Продавшая мороженое Путину раскрыла себя

Блондинка, продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на авиасалоне МАКС-2019, оказалась не простой продавщицей, но и не агентом спецслужб. В интервью девушка рассказала, почему глава государства покупает мороженое только у неё.

Взволновавшую интернет "мороженщицу", которую уже успели заочно записать в агенты спецслужб, зовут Екатерина Сафронова. И она действительно не простая продавщица, а менеджер по организации торговли и питания. По словам девушки, её организация работает на авиасалоне МАКС уже третий раз. И так уж совпало, что президент России дважды подошёл именно к ней.

Напомним, что "мороженщица" привлекла к себе внимание после опубликованного в интернете ролика. На нем девушка продает президенту России и президенту Турции мороженое. А когда турецкий лидер интересуется, где ложка для мороженого, та отвечает: "Так кусайте!" После этого случая многие СМИ пытались найти отчаянную продавщицу мороженого, однако безуспешно. Это породило слухи, что девушка - агент российских спецслужб.