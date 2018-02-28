Не прослушают, зуб даю: Латынина предложила военным использовать для переговоров Telegram и Skype

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Либералы попытались раскритиковать закупку для армии непрослушиваемых телефонов и сели в лужу.

Технически безграмотные либералы насмешили Интернет статьеёй о безопасных Telegram, WhatsApp, Viber. "Новая газета" попыталась раскритиковать инициативу Министерства обороны по замене смартфонов на безопасные зашифрованные мобильники и села в глубокую лужу.

Юлия Латынина с серьезным лицом утверждает, будто бы нет никакой необходимости снабжать военных особыми телефонами, так как для секретных переговоров подойдет обычный смартфон с установленным на нем мессенджером. Видимо, многочисленных материалов о том, как спецслужбы США прослушивают смартфоны и читают чужую переписку, журналистка по странному стечению обстоятельств не читала.

"Telegram абсолютно безопасен - я могу судить об этом по тому остервенению, с которым российское, иранское и даже американское правительства требуют от Павла Дурова ключей к нему", - пишет Латынина.

Только одно это утверждение уже вызывает смех у любого технически грамотного пользователя. Но дальше еще смешнее. Тем, кто сомневается в надежности Telegram, журналистка предлагает использовать WhatsApp, Viber и Skype. То есть сервисы, которые напрямую сотрудничают со спецслужбами и не особо это скрывают.

И это только вершина айсберга. Всем известно, что спецслужбы способны через смартфоны отслеживать человека, слушать все его разговоры, дистанционно включать камеру и делать прочие неприятные для приватности трюки.

"А отчего сразу не через ВК и "Фейсбук" Цукерберга команды давать?" - задается вопросом один из читателей Латыниной "Глядя на Юлины экзерсисы, можно предположить, с очень высокой степенью вероятности, что философский камень существует в виде мозга либерала. Он превращает все что угодно во все что нужно и обратно", - гласит один из комментариев к статье.