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Не прослушают, зуб даю: Латынина предложила военным использовать для переговоров Telegram и Skype
28 февраля 2018, 00:09 • 100 • Политика
Либералы попытались раскритиковать закупку для армии непрослушиваемых телефонов и сели в лужу.
Технически безграмотные либералы насмешили Интернет статьеёй о безопасных Telegram, WhatsApp, Viber. "Новая газета" попыталась раскритиковать инициативу Министерства обороны по замене смартфонов на безопасные зашифрованные мобильники и села в глубокую лужу.
Юлия Латынина с серьезным лицом утверждает, будто бы нет никакой необходимости снабжать военных особыми телефонами, так как для секретных переговоров подойдет обычный смартфон с установленным на нем мессенджером. Видимо, многочисленных материалов о том, как спецслужбы США прослушивают смартфоны и читают чужую переписку, журналистка по странному стечению обстоятельств не читала.
Только одно это утверждение уже вызывает смех у любого технически грамотного пользователя. Но дальше еще смешнее. Тем, кто сомневается в надежности Telegram, журналистка предлагает использовать WhatsApp, Viber и Skype. То есть сервисы, которые напрямую сотрудничают со спецслужбами и не особо это скрывают.
И это только вершина айсберга. Всем известно, что спецслужбы способны через смартфоны отслеживать человека, слушать все его разговоры, дистанционно включать камеру и делать прочие неприятные для приватности трюки.
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