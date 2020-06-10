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Не просим - настаиваем: Минск категорично ответил на отмашку Миллера
10 июня 2020, 12:00 • 206 • В мире
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики. Ранее в "Газпроме" заявили, что готовы обсуждать ценовую политику, но лишь на 2021 год. По текущему контракту все условия уже были согласованы, подчеркнули в компании.
В Белоруссии вновь потребовали от России пересмотра ценовой политики по газу. Буквально на следующий день после публикации о позиции "Газпрома" в белорусском Минэнерго озвучили свою позицию.
Как отметила пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Козлович, республика настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ с определением её справедливого уровня.
Пересмотр цены необходим: наблюдается тенденция к снижению стоимости на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам, указали в ведомстве.
Напомним, что накануне в России прояснили свою позицию по предложению снизить цену для Минска.
Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.
При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.
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