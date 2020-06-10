Не просим - настаиваем: Минск категорично ответил на отмашку Миллера

В Белоруссии вновь потребовали от России пересмотра ценовой политики по газу. Буквально на следующий день после публикации о позиции "Газпрома" в белорусском Минэнерго озвучили свою позицию.

Как отметила пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Козлович, республика настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ с определением её справедливого уровня.

Пересмотр цены необходим: наблюдается тенденция к снижению стоимости на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам, указали в ведомстве.

Напомним, что накануне в России прояснили свою позицию по предложению снизить цену для Минска.

Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.

При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.