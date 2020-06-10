Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / В мире

Не просим - настаиваем: Минск категорично ответил на отмашку Миллера

10 июня 2020, 12:00  •  206 • В мире
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики. Ранее в "Газпроме" заявили, что готовы обсуждать ценовую политику, но лишь на 2021 год. По текущему контракту все условия уже были согласованы, подчеркнули в компании.
В Белоруссии вновь потребовали от России пересмотра ценовой политики по газу. Буквально на следующий день после публикации о позиции "Газпрома" в белорусском Минэнерго озвучили свою позицию.
Как отметила пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Козлович, республика настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ с определением её справедливого уровня.
Пересмотр цены необходим: наблюдается тенденция к снижению стоимости на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам, указали в ведомстве.
Напомним, что накануне в России прояснили свою позицию по предложению снизить цену для Минска.
Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.
При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
09 июня 2020, 23:00
Коронавирус начался не в декабре: Странности в Ухане натолкнули учёных на гипотезу
09 июня 2020, 23:00
Приговорён к смертной казни: В Иране нашли, кто "сдал" США генерала Сулеймани
10 июня 2020, 05:00
Киевский политолог нашёл виновных в бунтах в США: "Россия 3 года готовила боевых афроамериканцев"
10 июня 2020, 01:00
Оплачивать восстановление экономики ЕС придётся нынешним молодым
10 июня 2020, 01:55
«Удар по мировой стратегической стабильности»: почему в США активизировалась дискуссия о возобновлении ядерных испытаний
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
05 июня 2020, 23:50
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка
07 июня 2020, 01:00
Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.