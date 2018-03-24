Не просил о помиловании: в России опровергли информацию о «письме Скрипаля Путину»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль просил Владимира Путина о помиловании и возможности вернуться на родину. О таком «письме» британским СМИ рассказал бывший одноклассник разведчика. Ранее в беседе с RT Песков подчёркивал, что, передав Скрипаля британской стороне, Россия разорвала с ним все отношения и бывший сотрудник ГРУ не имел для Москвы никакой ценности.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не просил президента России Владимира Путина о возможности вернуться на родину. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал BBC о своём телефонном разговоре с экс-сотрудником ГРУ, который состоялся в 2012 году. По его словам, Скрипаль утверждал, что не является предателем, так как «принимал присягу на верность Советскому Союзу», а не России.

Кроме того, шпион якобы написал Путину письмо, в котором попросил российского президента о прощении и возможности вернуться в Россию, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.

«Нет. Это не так», — прокомментировал Песков.

Также Тимошков заявил, что Скрипаль жалел о решении стать двойным агентом, так как после этого «жизнь пошла наперекосяк». По словам школьного друга разведчика, многие одноклассники отвернулись от Скрипаля и называли его «предателем родины».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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«Не представлял для России никакой ценности»

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне считают, что к покушению причастна российская сторона. Глава британского МИД Борис Джонсон утверждает, что приказ отравить разведчика «с высокой степенью вероятности» отдавал лично президент России.

Версии о том, что за убийством Скрипаля могут стоять российские спецслужбы, являются искусственно сконструированными. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не имеет к инциденту никакого отношения, а покушение было совершено в Великобритании на британского, а не российского шпиона.

«Он оказался в Великобритании в результате обмена шпионами. Стала бы Россия передавать другой стране человека, если бы тот представлял для неё хоть какую-то ценность, имел хоть какое-то значение? Нет, так не бывает. Раз его передали чужой стране, значит, Россия разорвала с ним всякие отношения. Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения — вот его и отдали», — заметил пресс-секретарь главы государства.

Скрипаль был осуждён на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его вместе с другими осуждёнными за шпионаж обменяли на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб.

globallookpress.com

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Как заметил Песков, обвинения в адрес России прозвучали из Лондона спустя всего несколько часов после инцидента. При этом в ОЗХО сообщили, что только предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель.

«Наконец, почему именно Россия? Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию, хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит ДТП, в результате которого гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства, скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИД выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с «большой вероятностью» вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании. Глупость ведь? Глупость!» — заключил Песков.

Ранее Путин напомнил, что Россия уничтожила все запасы химического оружия ещё в 2017 году под контролем международных наблюдателей.

Меры против российских дипломатов

Тем временем британское издание The Times сообщило о намерении более чем 20 европейских стран, а также Соединённых Штатов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Как отмечает газета, к таким мерам прибегнут власти Франции, Германии, Польши, Ирландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии, Дании и других государств.

Ранее лидеры европейских стран на встрече в Брюсселе приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Пока о возможности выслать российских дипломатов заявили официальные лица в Латвии и Эстонии. Ранее глава канцелярии правительства Польши отмечал, что Варшава также может выслать российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Россия была вынуждена пойти на ответные меры.

Заявления о необходимости высылки российских дипломатов звучат и в Вашингтоне. По данным американских СМИ, именно такую рекомендацию Дональду Трампу дал Совет национальной безопасности Соединённых Штатов. Предполагается, что, если Трамп последует этому совету, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели.

Новости о возможной высылке российских дипломатов из США звучат на фоне назначения новым советником Трампа по нацбезопасности бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Экс-дипломат известен своими антироссийскими взглядами и жёсткой позицией по внешнеполитическим вопросам.

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт также не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.

Россия ясно и чётко изложила свою позицию по делу об отравлении в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако в Европейском союзе не намерены считаться и с этими доводами. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Ещё один момент, который обращает на себя внимание в происходящем в последние дни, — это постоянное стремление переключить внимание общественности в самих странах ЕС и международного сообщества в целом с содержательной стороны этого дела на те эмоции, ярлыки, клише, которые идут нескончаемым потоком из ряда столиц и которые усилиями СМИ на Западе не просто «наклеиваются» на нашу линию, но отпечатываются в сознании тех, кто потребляет этот низкопробный информпродукт», — подчеркнул дипломат.