Не прошло и трёх месяцев: Американцам вернули масочный режим из-за всплеска COVID у привитых

В одном из городов штата Массачусетс произошёл всплеск COVID-19, причём 3/4 из них были привиты обеими дозами вакцины как минимум за две недели до начала болезни. Из-за этого американцам вернули масочный режим. После ослабления ковидных мер не прошло и трёх месяцев.

В мае, Федеральные центры по контролю и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) США отменили масочный режим для полностью вакцинированных американцев. Не прошло и трёх месяцев, как его вернули. Во вторник, 27 мая ведомство выдало новую рекомендацию, где говорилось о необходимости носить маски в общественных местах, в помещениях, а также в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение SARS-CoV-2.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски 30 июля дала пояснения: масочный режим вернули из-за случая в Массачусетсе. Факты говорят о том, что полностью привитые люди могут заражаться штаммом "дельта" и распространять его, сообщается на сайте организации.

Речь идёт о населённом пункте в округе Барнстейбл штата Массачусетс. По данным американских СМИ, это Провинстаун. В июле 2021 года там было проведено несколько массовых мероприятий.

Врачи обнаружили 469 случаев заражения COVID-19 у тех жителей штата, которые приезжали в город с 3 по 17 июля. У всех них "дельта"-штамм. Причём 346 человек, то есть 74%, как минимум за две недели до путешествия были вакцинированы препаратами от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.

Летальных исходов в этой группе людей нет. Симптомы COVID-19 проявились лишь у 274 человек. Госпитализация потребовалась четверым.

Издание NBC Boston приводит иные цифры. В публикации речь идёт о более чем 900 заразившихся, из которых в больницы попали семеро.