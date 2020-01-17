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Не прошло и полгода
17 января 2020, 16:39 • 116 • Карикатуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке из-за скандала вокруг аудиозаписей с нелестными высказываниями в адрес Владимира Зеленского, которые появились в интернете. На записях речь шла, в частности, о том, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года.
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