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Не прошло и полгода

17 января 2020, 16:39  •  116 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке из-за скандала вокруг аудиозаписей с нелестными высказываниями в адрес Владимира Зеленского, которые появились в интернете. На записях речь шла, в частности, о том, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года.

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