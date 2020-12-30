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Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову

30 декабря 2020, 23:20  •  120 • Политика
Песков заявил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального. "Путин не бьётся в истерике", - сообщил пресс-секретарь. Навальный ответил по-детски.
Алексей Навальный по-детски отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин не бьётся в истерике из-за ситуации с оппозиционером. Соответствующий пост в Twitter появился спустя минуты после заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Речь идёт об ответе на вопрос про уголовное дело о мошенничестве против Навального. Оппозиционер расценил это как то, что президент России "бьётся в истерике". Песков развеял иллюзии оппозиционера.
Вы знаете, Путин не бьётся в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом,
- сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального. Поэтому с вопросами на соответствующую тему лучше обратиться в Следственный комитет.
Очевидно, что истерика гораздо сильнее, чем мы предполагали,
- спустя минуты написал в Twitter Навальный.
Даже в комментариях к сообщению заметили, что это напоминает детскую перепалку в стиле "ты - нет, ты". Также примечательно, что Навальный для "ответа" выбрал статью "Медиазоны", которую финансирует беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский.

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