Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову

Алексей Навальный по-детски отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин не бьётся в истерике из-за ситуации с оппозиционером. Соответствующий пост в Twitter появился спустя минуты после заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Речь идёт об ответе на вопрос про уголовное дело о мошенничестве против Навального. Оппозиционер расценил это как то, что президент России "бьётся в истерике". Песков развеял иллюзии оппозиционера.

Вы знаете, Путин не бьётся в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом,

- сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального. Поэтому с вопросами на соответствующую тему лучше обратиться в Следственный комитет.

Очевидно, что истерика гораздо сильнее, чем мы предполагали,

- спустя минуты написал в Twitter Навальный.

Даже в комментариях к сообщению заметили, что это напоминает детскую перепалку в стиле "ты - нет, ты". Также примечательно, что Навальный для "ответа" выбрал статью "Медиазоны", которую финансирует беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский.