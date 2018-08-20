Не прошло и недели: Трамп пообещал помочь разобрать рухнувшие перекрытия моста в Генуе

США предложили помощь Италии в ликвидации последствий обрушения моста в Генуе. Слова соболезнования и предложение помочь итальянцам были выражены в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Как заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, телефонный разговор политиков состоялся утром в понедельник, 20 августа.

Напомним, что около полудня 14 августа в итальянской Генуе произошло обрушение моста, по которому идет скоростная трасса A10 из Генуи в Савону. Официально жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов.

Видео с камер наблюдения, на которые попал момент катастрофы моста Моранди около Генуи, опубликованы в открытом доступе. Как видно на кадрах, сначала на участок дороги, по которому проезжали машины, стали падать крупные глыбы бетона, воздух наполнила серая взвесь. Несколько секунд спустя после обвала пыль осела, и на кадрах оказались лишь фрагменты моста с торчащей из них арматурой.