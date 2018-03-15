Не прошло и года: Рада уволила бежавшую с Украины Гонтареву с поста главы Нацбанка

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На пост нового главы Национального банка Украины назначен Яков Смолий. Де-факто он исполнял обязанности по управлению деятельностью регулятора с мая 2017 года.

Валерия Гонтарева формально уволена с поста главы Национального банка Украины. Сделано это было по итогам сегодняшнего голосования в Верховной раде страны.

Предложение об отставке Гонтаревой там поддержало 342 народных избранника, что значительно превышает необходимый для принятия подобного решения минимум голосов. Следует отметить, что данный законопроект был внесен на рассмотрение законодателей президентом Украины Петром Порошенко.

Хоть Гонтарева была уволена со своего поста только сейчас, де-факто она отказалась от позиции главы Нацбанка еще в первой половине прошлого года. Заявление о добровольной отставке было подписано ею еще 10 мая 2017 года. С тех пор Валерия Гонтарева находилась в отпуске - и, по некоторым данным, за пределами самой Украины.

На посту главы финансового регулятора Гонтареву заменит ее бывший заместитель Яков Смолий. законопроект о его назначении на этот пост также был сегодня проголосован украинскими нардепами. Прежде он исполнял обязанности главы Нацбанка с самого начала "отпуска" Гонтаревой, то есть с 11 мая 2017 года.