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Не прощай оружие: в РФ призвали повысить возраст владельцев огнестрела до 21 года
11 мая 2021, 18:45 • 38 • Политика
В России необходимо повысить до 21 года возраст, допустимый для приобретения любого оружия. Сейчас некоторые его типы, например, охотничье ружье можно купить в 18 лет. Об этом «Известиям» рассказали парламентарии, комментируя трагедию, произошедшую 11 мая в Казани. Специалисты также считают, что в России следует усовершенствовать систему выдачи справок и проверок в психоневрологических диспансерах, так как сейчас граждане могут приобрести необходимые документы для приобретения оружия в интернете или даже на улице.
Возрастной ценз
В казанской гимназии №175 11 мая произошла стрельба, во время которой погибли девять человек. Еще более 20, по большей части, ученики были доставлены в местные больницы. Напавший на школу — 19-летний Ильназ Галявиев — был задержан. В Росгвардии подтвердили, что устроивший стрельбу владел оружием на законных основаниях — в апреле он получил разрешение на хранение охотничьего гладкоствольного ружья Hatsan escort PS. К слову, именно этим оружием пользовался в 2018 году керченский стрелок Владислав Росляков, убивший 21 человека.
В 2017 году Ильназ Галявиев окончил 9 классов гимназии №175. По последним данным, он действовал в одиночку. Хотя ранее в СМИ появилась информация о двух преступниках, один из которых был ликвидирован. Эти данные, однако, в пресс-службе президента Татарстана назвали недостоверными. 12 мая в республике объявлен днем траура.
Ситуация у школы в Казани, в которой произошла стрельба
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В связи с трагедией Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.
— Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По мнению первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в России необходимо повысить возраст для владения оружием до 21 года.
— Я думаю, что поручения президента, которые сейчас будут выполнять, в том числе сенаторы и депутаты, будут касаться этого вопроса. Реестр владельцев оружия должен постоянно обновляться и контролироваться. При покупке необходимо также более строго относиться к справкам о состоянии здоровья, — заявил он «Известиям».
С этим согласился и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, который считает, что в стране в гражданском обороте находится слишком много оружия. Сейчас, согласно ФЗ №150, право на приобретение, например, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.
Покупатель рассматривает образцы оружия в оружейном магазине
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
— Я полностью поддерживаю увеличение до 21 года возраста, при котором можно приобретать любое оружие. Это самый оптимальный возраст. В ЛДПР уже предлагали ужесточить требования к выдаче оружия, усилить проверки — психологические, психиатрические. Чтобы это было не для галочки, а реальная проверка, за которую бы отвечал врач. И если бы произошла ситуация как в Казани, тогда вопросы были бы к врачу — почему он пропустил «особенности личности» или психиатрические заболевания, — сказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.
Поручения президента по обороту оружия будут обсуждать в Совфеде параллельно с заседаниями в Госдуме — также в кратчайшие сроки, уточнил он.
Сначала доверие — потом контроль
Военный эксперт Виктор Мураховский, однако, считает, что, в первую очередь, надо добиться выполнения действующего законодательства, а ужесточение правил оборота оружия результата не даст. По его словам, сейчас все и так разумно прописано в законодательстве.
— Если мы хотим решать проблему, то вопрос не в законе, а в выполнении его требований. Разве для кого-то секрет, что можно купить справку в переходе или через интернет. Или для кого-то секрет, что никаких серьезных обследований в психоневрологических диспансерах не проводится, когда человек приходит туда получить справку. Поэтому вопрос не в законе и не в оружии как таковом, — отметил он в беседе с «Известиями». — Когда говорят о повышении возраста, то надо понимать, что в 18 лет россияне приходят в армию, где они получают в руки смертоносные образцы вооружения. К сожалению, доверия к отечественной системе, которая контролирует оборот гражданского оружия, сейчас нет.
Владимир Путин 11 мая также заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова по следам трагедии в Казани, переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Президент поручил кабмину обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам погибших.
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
При этом в Казань был направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в столицу Татарстана оперативно прилетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, дадут по 400 тыс., а тем, у кого легкие травмы — по 200 тыс., сообщили власти Татарстана. Кроме того, руководство республики намерено проинспектировать все учебные заведения на предмет безопасности. Также будет проведена комплексная проверка всех владельцев оружия на территории региона.
Утром 11 мая неизвестный открыл стрельбу по учащимся и педагогам школы № 175 в Казани. Подробности трагедии — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Первоначально сообщалось, что преступников было двое, однако по последним данным МВД Татарстана нападавший не имел сообщников
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Стрельба велась из автоматического оружия. К месту трагедии были стянуты силы полиции и спецподразделения
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
По последним данным погибли восемь человек (учительница и семь детей), 20 пострадавших ранены
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
По предварительным данным, нападение совершил 19-летний подросток Ильназ Г., ранее учившийся в этой же школе. Он задержан ФСБ
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Также сообщается о задержании (по другим источникам ликвидации) 41-летнего Рамиля Мухамедшина, подозреваемого в пособничестве убийце
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В регионе введен режим контртеррористической операции, по факту нападения возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
С пострадавшими и их родственники работают медики и психологи
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
К месту трагедии прибыл президент республики Рустам Минниханов, выразивший соболезнования родным и близких жертв нападения. Глава Татарстана взял расследование под личный контроль
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
12 мая объявлено в Татарстане днем траура
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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