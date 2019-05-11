«Не пропустили попытку извратить ситуацию»: Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

Страны Запада должны признать, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* контролируют большую часть зоны деэскалации «Идлиб», прежде чем призывать Москву к выполнению сочинского меморандума о создании буферной зоны. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков. Он отметил, что Россия заблокировала подготовленное для прессы сообщение по итогам экстренного заседания Совета Безопасности, поскольку его содержание «извращало» ситуацию в Идлибе. Кроме того, дипломат подчеркнул, что меры по деэскалации не распространяются на террористов, с которыми ведёт борьбу сирийское правительство при поддержке Москвы.

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по проблеме гуманитарного положения в Сирии, подготовленное рядом стран, поскольку документ искажал реальное положение вещей в Идлибе. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации по итогам внеочередного заседания.

«По Сирии мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — сказал Владимир Сафронков.

В то же время в совместном заявлении 11 государств (Великобритании, Германии, Франции, Соединённых Штатов, Экваториальной Гвинеи, Польши, Перу, Бельгии, Кот-д'Ивуара, Кувейта и Доминиканской Республики) по итогам заседания была выражена «глубокая обеспокоенность из-за возможной гуманитарной катастрофы» в случае полномасштабной военной операции в зоне деэскалации «Идлиб».

«Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать гражданских. Мы настоятельно призываем заинтересованные стороны полностью соблюдать договорённости о прекращении огня в рамках подписанного меморандума от 17 сентября 2018 года», — указывается в документе.

Кроме того, страны Запада осудили нападения на объекты социальной инфраструктуры, а также гибель людей и выразили тревогу из-за сообщений более чем о 150 тыс. беженцах.

Отметим, что с начала мая со стороны боевиков, закрепившихся в идлибской зоне деэскалации, участились случаи нарушения перемирия. К тому же боевики пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.

«Российскими зенитными комплексами «Панцирь-М» и «Тор-М1» было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал», — отмечалось в заявлении Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В этой связи замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона совместно с правительственным войсками Сирии и в координации с Турцией будет реагировать «на вылазки террористов». Возможно, именно с этим и был связан созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

Однако Сафронков отметил, что коллегам с Запада, прежде чем готовить какие-либо документы Совбеза ООН, следует признать, что в Идлибе «хозяйничает «Джабхат ан-Нусра», под какими бы новыми названиями она ни выступала». В конце апреля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов указывал, что численность вооружённой группировки боевиков в Идлибе достигла 50 тыс.

«Мы разъяснили нашим западным коллегам, что российско-турецкий сочинский меморандум (от 17 сентября 2018 года. — RT), к выполнению которого они нас призывают, содержит исключения в том, что касается антитеррористической борьбы. Там прямо сказано, что меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом», — подчеркнул Сафронков.

При этом дипломат подчеркнул, что относительно ситуации в Идлибе ведётся профессиональный диалог с коллегами из США по военным и политическим каналам. По его словам, обсуждение идёт «с фактами и картами на руках».

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле. Совбезу предстоит ещё много сделать, чтобы преодолеть концептуальные разрывы в понимании ситуации», — указал дипломат.

Напомним, что в сентябре 2018 года Москва и Анкара договорились о создании демилитаризованной буферной зоны в Идлибе шириной 20 км, которую должны были покинуть как вооружённые боевики, так и сирийские правительственные войска. Ответственность за стабилизацию обстановки в регионе взяла на себя Турция.

Важность координации совместных усилий для выполнения меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» и борьбы c террористической угрозой на основе принципов суверенитета и территориальной целостности САР была подчёркнута в телефонном разговоре министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшую работу в рамках астанинского формата в интересах активизации процесса политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.