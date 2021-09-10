«Не пропал без вести, а погиб в бою»: данные о захоронении лётчика ВОВ внесут в базу «Память народа» благодаря школьнику

Лётчик Александр Мочалов, погибший во время Великой Отечественной войны недалеко от молдавского села Окланда, больше не будет считаться пропавшим без вести. Благодаря школьнику Сергею Боженову и его дедушке Александру Козыреву данные о захоронении пилота внесут в базу интернет-портала «Память народа». По их словам, это первый шаг к признанию подвига советского лётчика, который сумел посадить повреждённый зенитными орудиями самолёт, а затем на земле вступил в неравный бой с противником. Козырев и его внук также добиваются награждения Мочалова орденом Мужества.

Школьнику Сергею Боженову и его дедушке Александру Козыреву удалось добиться подвижек в деле о награждении орденом Мужества лётчика Александра Мочалова, погибшего 14 июля 1941 года недалеко от молдавского села Окланда. Больше пилот не будет считаться без вести пропавшим, а его захоронение внесут в базу данных портала «Память народа»

«После многочисленных переписок, ходатайств и просьб Минобороны официально признало, что лётчик Мочалов не попал в плен и не пропал без вести, а погиб в бою в Молдавии. Его могила и мемориал, построенный на средства жителей, будет добавлен в базу «Память народа», — рассказал RT Козырев.

По его словам, это первый шаг к официальному признанию подвига Мочалова и его награждению орденом Мужества посмертно.

Пропавший без вести

Ранее RT рассказывал о том, как дедушка и внук добиваются посмертного награждения орденом Мужества лётчика Александра Мочалова.

© Фото из личного архива

Согласно архивным данным, представленным на интернет-портале «Память народа», лётчик Александр Борисович Мочалов родился в 1917 году в Кировской области. На военную службу Мочалов поступил в 1938 году.

Когда началась война, он был командиром звена в 55-м истребительном авиаполку (позднее стал 16-м гвардейским истребительным авиаполком) 20-й смешанной дивизии. В том же полку служил будущий лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин, и Мочалов был его ведомым.

Уже после войны в своих мемуарах «Небо войны» Покрышкин написал о Мочалове, что помнит хорошо тот вылет на боевое задание.

«Мы вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолет подбили вражеские зенитки. Он развернулся на обратный курс», — писал Покрышкин.

Уже возвращаясь назад, лётчик увидел на земле самолёт Мочалова и его самого. Покрышкин хотел забрать его, но не смог найти место для посадки.

«Как только я начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться здесь и лететь на восток. Убедившись ещё раз, что в селе, к которому шёл лётчик, стоят наши, я полетел домой. Но Мочалов в часть не возвратился. Что с ним случилось, где он теперь — не знаю. До сих пор не могу простить себе, что не сел тогда и не вывез его».

Согласно имеющимся в распоряжении RT свидетельств очевидцев, самолёт Мочалова был сбит румынскими войсками над территорией леса. Лётчик остался жив и пробирался окольными путями к советским войскам, через линию фронта, но был настигнут румынской жандармерией. Завязался неравный бой. Чтобы не попасть в плен, он покончил собой.

Житель села Михаил Стрельчук со слов матери рассказал RT, что именно его бабушка и дедушка Грибенча Анастасия и Георгий нашли погибшего лётчика на своём поле, похоронили его и долгое время ухаживали за могилой.

В 1983 году местные жители добились перезахоронения Мочалова у школы, на его могиле школьников принимали в пионеры и в комсомол.

На могилу лётчика неоднократно приезжали его мать и жена. В 2005 году местные жители на собственные средства установили Мочалову памятник в центре села. При этом официально пилот продолжал числиться без вести пропавшим.

Восстановить справедливость

Историк и краевед Александр Козырев, который несколько десятков лет восстанавливает данные о своих земляках из Кировской области, воевавших за родину, рассказал историю пилота своему внуку.

© Фото из личного архива

Школьник решил восстановить справедливость и написал в январе 2020 года в МИД РФ, прикрепив все документы, которые ему отправила молдавская сторона.

Так началась, по словам Козырева, многомесячная эпопея с обращениями. Инициативу школьника поддержали и кировские власти, и президент фонда трижды героя советского союза А. И. Покрышкина Александр Покрышкин.

Сейчас на сайте Минобороны РФ «Память народа» значится, что 14.07.1941 при выполнении боевого задания на территории, занятой противником в районе деревни Кременчук Мочалов вынужденно сел на подбитом самолёте и погиб в селе Окланд, чтобы избежать плена. Ранее лётчик значился на сайте пропавшим без вести.

© Сайт «Память народа»

Дед и внук хотят, чтобы о подвиге пилота узнали и в администрации президента.

«Серёжа ездил в Артек, где рассказал о лётчике Александре Мочалове. Артековцы написали своё ходатайство о награждении Мочалова, но оно также не дошло до президента, как все остальные, — рассказывает RT Козырев.— Мы писали в Общественную палату. Встречались с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Он прямо на встрече дал распоряжение, чтобы написали ходатайство в управление президента по госнаградам. Но и пока тишина».

Несмотря на это, Сергей Боженов и Александр Козырев не отчаиваются и продолжают писать обращения чиновникам. RT продолжит следить за ситуацией.