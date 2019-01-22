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«Не прокатило»: Чечне не простили долг за газ
22 января 2019, 16:54 • 108 • В России
В свое время, вся Россия хохотала над ушлыми авто мастерами, которые вносили в кассовый чек графу «прокатило - 1 тысяча рублей». Если клиент ее замечал, значит, «не прокатило» и тогда, с извинениями, из общего счета эту сумму вычеркивали. Похоже, в Чечне решили не мелочиться и отказаться оплачивать долги за газ на 9 миллиардов рублей накопившиеся за много лет! Более того, умудрились заручиться решением своего районного суда, сделав «кидок» законным. Как только об этом узнали в остальных уголках России, сначала изумились: «А разве так можно было?» И на следующий же день начали требовать списать долги и им: «Чем мы хуже?»
Замминистра печати Чечни Джамбулат Умаров, например, заявил, что Чечня обладает правом списания безнадежных долгов:
- Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался...
Мол, спрашивайте долги с Дудаева и Басаева.
Но тут уже возмутился «Газпром»:
«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 миллиарда, эта задолженность сформировалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года» - заявили в пресс-службе компании. То есть, выдать газовых должников за «жертв войны» у Чечни не получилось.
А следом, отреагировала и Генпрокуратура, поручив прокурору Чечни поддержать жалобу «Газпрома» в апелляционном суде. И на прощание, напомнила чеченским коллегам, что нереальность взыскания долгов определяет хозяйствующий субъект, а не суд Заводского района Грозного.
Похоже, на этот раз у Чечни «не прокатило». Прецедента не вышло.
Но история вышла при любом раскладе полезная. Если долг будет оплачен, как положено (а если списан - то лишь наравне со всеми другими регионами России), это станет важным знаком - война в Чечне все-таки закончилась, а счета закрыты.
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