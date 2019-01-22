Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из Магадана в США отправили пиццу - из-за их шатдауна в знак нашей солидарности
Тимошенко назвала условие для своей отставки в случае избрания президентом
В Японском море продолжают искать волгоградского летчика Вячеслава Астаева
Абэ собрался "как следует подискутировать" с Путиным в Кремле на тему ...
Главная / В России

«Не прокатило»: Чечне не простили долг за газ

22 января 2019, 16:54  •  108 • В России

В свое время, вся Россия хохотала над ушлыми авто мастерами, которые вносили в кассовый чек графу «прокатило - 1 тысяча рублей». Если клиент ее замечал, значит, «не прокатило» и тогда, с извинениями, из общего счета эту сумму вычеркивали. Похоже, в Чечне решили не мелочиться и отказаться оплачивать долги за газ на 9 миллиардов рублей накопившиеся за много лет! Более того, умудрились заручиться решением своего районного суда, сделав «кидок» законным. Как только об этом узнали в остальных уголках России, сначала изумились: «А разве так можно было?» И на следующий же день начали требовать списать долги и им: «Чем мы хуже?»

Замминистра печати Чечни Джамбулат Умаров, например, заявил, что Чечня обладает правом списания безнадежных долгов:

- Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался...

Мол, спрашивайте долги с Дудаева и Басаева.

Но тут уже возмутился «Газпром»:

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 миллиарда, эта задолженность сформировалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года» - заявили в пресс-службе компании. То есть, выдать газовых должников за «жертв войны» у Чечни не получилось.

А следом, отреагировала и Генпрокуратура, поручив прокурору Чечни поддержать жалобу «Газпрома» в апелляционном суде. И на прощание, напомнила чеченским коллегам, что нереальность взыскания долгов определяет хозяйствующий субъект, а не суд Заводского района Грозного.

Похоже, на этот раз у Чечни «не прокатило». Прецедента не вышло.

Но история вышла при любом раскладе полезная. Если долг будет оплачен, как положено (а если списан - то лишь наравне со всеми другими регионами России), это станет важным знаком - война в Чечне все-таки закончилась, а счета закрыты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

108
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 11:39
Погибших при крушении Су-34 над Японским морем летчиков похоронят в Барнауле
22 января 2019, 16:54
В Японском море продолжают искать волгоградского летчика Вячеслава Астаева
21 января 2019, 18:54
Владимир Княгинин: Город должен расти за счет человеческого капитала
Загрузка...
22 января 2019, 13:24
«Суперграчи» следят за ракетами и скрываются от средств ПВО
22 января 2019, 01:39
Николай Стариков: В вопросе Курил Россия решила щелкнуть японцев по носу
22 января 2019, 16:54
«Не прокатило»: Чечне не простили долг за газ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный с...
22 января 2019, 06:09
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение э...
22 января 2019, 00:39
Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 руб...
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
21 января 2019, 19:39
ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
19 января 2019, 03:24
Русский экзархат Западной Европы отверг приказ Константинополя о самороспуске
16 января 2019, 16:24
"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.