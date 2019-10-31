Не продлится и двух недель: Эксперт не верит в долгую забастовку дипломатов Израиля

Забастовка израильских дипломатов в Москве никак не повлияет на граждан России, ибо между странами действует безвизовый режим. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал эксперт Борис Пантелеев.

Однако проблемы могут возникнуть у тех, кто занимается специфическими юридическими моментами с обработкой документов. Например, речь идёт об оформлении наследства.

Эксперт добавил, что забастовка носит ограниченный характер и вряд ли продлится даже две недели.

"Гуманитарные вопросы находятся под особым контролем. Хорошо, что у нас нет какого-то сложного или даже простого визового режима с Израилем", - добавил он.

Ранее стало известно о том, что сотрудники МИД Израиля организовали массовую забастовку из-за проблем с финансированием. Дело в том, что министерство финансов страны обязало дипломатов сократить расходы. Более того, сотрудники посольств должны отчитаться по новой форме за предыдущие траты и вернуть в бюджет тысячи долларов.

В итоге работа израильских дипмиссий была фактически парализована. В частности, не работают посольства в Киеве и Москве.