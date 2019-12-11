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Не продержались и недели: Новый мордобой в Верховной раде Украины - видео

11 декабря 2019, 20:39  •  199 • Политика
Депутаты Рады подрались при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Мордобой произошёл между "Слугой народа" и бывшими нардепами "Свободы". Предыдущая драка в парламенте была меньше недели назад.
В Верховной раде Украины снова произошла драка между депутатами. На этот раз мордобой устроили член фракции "Слуга народа" и экс-нардепы "Свободы". Инцидент произошёл во время рассмотрения резонансного закона о рынке земли. Произошедшее было заснято на камеру и опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как бывшие депутаты "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко окружают "Слугу народа" Андрея Богданца, а затем начинают его бить. Таким образом "свободовцы" пытались заставить снять закон о рынке земли с обсуждения.
"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде", - заявили после драки в партии "Слуга народа".
Напомним, что предыдущая потасовка в украинском парламенте произошла всего неделю назад. Тогда в зале заседаний повздорили между собой двое "Слуг народа". По информации украинских СМИ, причиной драки стала женщина.

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