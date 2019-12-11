Не продержались и недели: Новый мордобой в Верховной раде Украины - видео

В Верховной раде Украины снова произошла драка между депутатами. На этот раз мордобой устроили член фракции "Слуга народа" и экс-нардепы "Свободы". Инцидент произошёл во время рассмотрения резонансного закона о рынке земли. Произошедшее было заснято на камеру и опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как бывшие депутаты "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко окружают "Слугу народа" Андрея Богданца, а затем начинают его бить. Таким образом "свободовцы" пытались заставить снять закон о рынке земли с обсуждения.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде", - заявили после драки в партии "Слуга народа".

Напомним, что предыдущая потасовка в украинском парламенте произошла всего неделю назад. Тогда в зале заседаний повздорили между собой двое "Слуг народа". По информации украинских СМИ, причиной драки стала женщина.