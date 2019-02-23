«Не признают суверенного статуса»: что стоит за призывами США остановить доминирование России и Китая в Арктике

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Вашингтон не допустит доминирования России и Китая в Арктическом регионе. Сейчас же, по его словам, «русские считают Арктику своим владением». Ранее о необходимости усиления там американского присутствия заявлял госсекретарь США Майк Помпео, а в одном из докладов конгресса США стремление России сохранить контроль над Северным морским путём называлось «потенциальным источником напряжённости». На этом фоне происходит масштабное усиление военной инфраструктуры НАТО в северных районах земного шара. С чем связано особое внимание Вашингтона к Арктике — выяснял RT.

Командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не допустят господства России или Китая в Арктике. Своими опасениями относительно планов Москвы и Пекина американский военачальник поделился с журналистами издания Washington Examiner.

«Это ничьи воды... Свободный и справедливый доступ к ним должен быть у всех стран Арктического совета, членами которого мы являемся», — заявил Фогго.

По его словам, Китай стремится использовать арктическую зону для перевозки своих товаров в другие регионы мира. При этом Фогго отметил, что торговый флот США в ближайшее время вряд ли будет заинтересован в использовании полярных торговых путей, поскольку американские суда слишком громоздки для арктического мелководья.

Однако отсутствие собственных планов использовать Арктику для коммерческого транзита, по мнению адмирала Фогго, не означает, что США должны безучастно взирать на усиление России и Китая в этом регионе.

«Мы наблюдаем значительную совместную деятельность Китая и России, при этом русские считают Арктику своим владением. Но в действительности это международная территория, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой», — подчеркнул военачальник.

Конкурентная борьба

Как отметил в беседе с RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров, обвинения американского адмирала в адрес нашей страны несостоятельны.

«Россия никогда не претендовала и не претендует на всю Арктику. Она действует только в своём арктическом секторе, — заявил Александров. — Более того, в 1982 году СССР подписал Конвенцию ООН по морскому праву, которая значительно сузила нашу территорию в регионе. А Китай вообще не является арктической державой. Всё, что нас с Китаем связывает, — это Северный морской путь и другие проекты в Арктике, но они никак не затрагивают американский арктический сектор».

Поэтому, как считает эксперт, за заявлением американского генерала стоит желание искусственно создать напряжённость в регионе, где Москва и Пекин, напротив, заинтересованы в мирном экономическом развитии.

Действительно, использование Северного морского пути теоретически может сократить время переброски судов из Атлантического океана в Тихий. Так, осенью прошлого года издание The Washington Post посчитало, что путь судна из Южной Кореи до Германии по традиционному маршруту через Суэцкий канал занимает 34 дня, а через прибрежные арктические воды России — всего 23 дня.

Интересна Арктика и как кладовая минеральных ресурсов. Россия, например, активно осваивает нефтегазоносный шельф. Близость уже используемой транспортной артерии и мощностей по добыче газа порождает и комплексные проекты по добыче, сжижению и транспортировке голубого топлива, такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

Как отмечал, выступая в Пекине 29 ноября 2018 года, глава «Роснефти» Игорь Сечин, развитие Севморпути и проекты совместного освоения нефтегазовых ресурсов Арктики могут стать «новыми точками роста российско-китайского сотрудничества». При этом посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер заявляла, что Соединённые Штаты сами активно развивают производство сжиженного газа, пытаясь выйти и на европейские рынки.

«Это конкурентная борьба. США пытаются не допустить реализации невыгодных для себя экономических проектов», — подчёркивает Александров.

«Если такой регион, как Арктика, сделать повышенно опасным, нагреть ситуацию, тогда и стоимость реализации этих экономических проектов вырастет. Как следствие, многие экономические партнёры могут отвернуться от России — скажут, что это слишком высокие политические риски», — отметил эксперт.

Ранее американские законодатели призвали к санкциям против российского СПГ в рамках законопроекта сената «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».

Ещё одним поводом для беспокойства американцев, как подчёркивает издание Modern Diplomacy, является «экономическое проникновение» Китая в Гренландию. В частности, Пекин хотел бы вложиться в инфраструктуру и добычу редкоземельных металлов на этой территории.

Но на покрытом ледяной шапкой самом большом острове Земли находится и самая северная военная база США Туле — важный элемент системы ПРО, где ещё в годы холодной войны была построена мощная станция радиолокационного предупреждения для защиты от советского ядерного удара и развитая инфраструктура для размещения стратегических бомбардировщиков.

Авиабаза Туле в Гренландии

© peterson.af.mil

Сейчас власти автономной Гренландии всё чаще говорят о стремлении получить независимость. Причём, как отмечают опрошенные изданием Defense News эксперты, вполне вероятен сценарий, когда независимое гренландское правительство под нажимом Пекина может попросить американцев свернуть свою деятельность на территории острова.

Арктическое усиление НАТО

На прошлой неделе действия России и Китая в Арктике в ходе своего визита в Исландию обсуждал со своим коллегой госсекретарь США Майк Помпео.

«Если Америка не будет действовать, если мы выйдем, то другие заполнят вакуум. И Россия с Китаем это видят и используют любую возможность, которую могут. И мы считаем, что это несёт в себе риски для стран, которые любят свободу, как Исландия и Америка», — заявил госсекретарь США 15 февраля в Рейкьявике.



В мае 2019 года Исландия станет председателем в Арктическом совете — международном форуме, объединяющем страны полярного региона. В него также входят Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания.

Но для США Исландия важна и в другом качестве. Ещё во время Второй мировой войны островное государство как стратегически важный пункт в Северной Атлантике было оккупировано англичанами и американцами.

Построенная тогда в Исландии база ВВС США Кеблавик функционировала до 2006 года. Потом её решили расформировать, но к этому моменту начался новый виток конфронтации с Россией. В итоге в 2016 году Пентагон анонсировал возвращение американских военных лётчиков на базу и её модернизацию. В частности, как пишет Stars and Stirpes, в ответ на возросшую активность российских подлодок там будут базироваться «охотники за субмаринами» — самолёты P-8A Poseidon. О планах использовать свою авиацию в Исландии заявлял и ближайший союзник США по НАТО — Великобритания.

18 февраля министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон рассказал о планах увеличить британское военное присутствие за Полярным кругом. В частности, в Норвегии предполагается разместить 800 военнослужащих Королевской морской пехоты. А с 2020 года британцы планируют использовать для поиска российских субмарин в Арктике свои противолодочные самолёты P8 Poseidon.

В настоящее время подразделения британских спецназовцев проходят в северной стране тренировки в экстремальных условиях.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон участвует в тренировках спецназовцев в Норвегии

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Осенью 2018 года в рамках крупнейших со времён окончания холодной войны арктических учений НАТО Trident Juncture 2018 впервые за 30 лет в Арктику вошёл американский авианосец Harry S. Truman.

А в январе 2019-го Соединённые Штаты анонсировали планы отправить летом в арктическое плавание ещё несколько военных кораблей.

Как отметил тогда министр ВМС США Ричард Спенсер, американские военные рассматривают также возможность восстановления ранее оставленной военно-морской базы Адак на побережье Берингова моря на Аляске. В этом же штате развёрнуты американские системы ПРО, что отметил 2 февраля во время встречи с президентом Владимиром Путиным российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Держать ухо востро»

Как сказал в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, усиление инфраструктуры НАТО в Арктическом регионе напрямую угрожает нашей стране.

«При любом сближении военных инфраструктур всегда возникают угрозы. Если США продолжат продвигать свои военные интересы в Арктике, это может привести к столкновению с Россией», — отметил Михайлов.

Отметим, что в опубликованном 8 февраля докладе исследовательской службы конгресса США утверждается: Россия якобы усиливает своё военное присутствие в регионе, что и вызывает ответные действия стран НАТО. По словам американских аналитиков, это делается исключительно в целях самозащиты.

Кроме того, в документе выражается обеспокоенность позицией нашей страны относительно Северного морского пути. Мол, нельзя его считать внутренними водами России, ведь это «создаёт потенциальный источник напряжённости» в отношениях с США.

В качестве повода для озабоченности приводится прошлогоднее заявление главы Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева. В ноябре 2018 года он рассказал, что с началом навигации в 2019 году иностранные военные суда будут обязаны уведомлять Россию о желании использовать Севморпуть.

«США много раз заявляли, что они за то, чтобы вся Арктика была открыта для международного судоходства. Они не признают никакого суверенного статуса Северного морского пути», — констатировал Александров.

«Мы же Северный морской путь рассматриваем как нашу национальную магистраль, поскольку она проходит по территориальным водам России, пытаемся вводить законодательные ограничения, исходя из возможности нарушений экологических норм. Это всё полностью совпадает с международно-правовой базой», — добавил он.

Как отмечают эксперты, сейчас Россия лишь восстанавливает свой военный потенциал в Арктике, значительно подорванный в первое десятилетие после развала Советского Союза. Поэтому все обвинения в адрес Москвы в милитаризации региона беспочвенны. Однако, если придётся, российские вооружённые силы смогут защитить северную границу.

Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути

РИА Новости

© Андрей Соломонов

«Россией ведутся целенаправленные работы по укреплению арктической зоны. Туда перебрасываются наши комплексы ПВО. Создан новый арктический комплекс для действий при температуре -50 °C (ЗРК «Тор-М2ДТ»). Арктические рубежи России охраняет и самый мощный наш флот — Северный. Мы вполне защищены от каких-либо угроз, но безопасность не бывает идеальной, поэтому нужно держать ухо востро и отслеживать все действия вероятного противника», — подытожил Александр Михайлов.