Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила помощи у ЕС

Власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусной инфекции и устранении негативных экономических последствий COVID-19.

Об этом журналистам рассказал руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель после видеосовещания Совета Евросоюза по вопросам развития.

"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь", - передал он.

Точная сумма поддержки пока неизвестна. Согласно предположениям Борреля, она может составить порядка 60 миллионов евро.

Согласно последним сведениям, коронавирусом в Белоруссии заразились 1066 граждан. Зафиксировано 13 эпизодов со смертельным исходом. Карантинный режим, однако, в стране пока так и не ввели.

Напомним, лидер государства Александр Лукашенко неоднократно неоднозначно высказывался о мерах, принимаемых Россией в борьбе с COVID-19. В частности, он заявлял, что не понимает, зачем закрывать российско-белорусскую границу.

Кроме того, президент республики говорил, что не видит особой угрозы в коронавирусе и потому вводить режим ЧП, чтобы казаться "крутым парнем", он не собирается.