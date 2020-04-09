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Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила помощи у ЕС
09 апреля 2020, 12:35 • 100 • В мире
Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила у ЕС помощи в противостоянии инфекции и устранении негативных экономических последствий. Ожидается, что Минск может получить порядка 60 миллионов евро.
Власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусной инфекции и устранении негативных экономических последствий COVID-19.
Об этом журналистам рассказал руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель после видеосовещания Совета Евросоюза по вопросам развития.
Точная сумма поддержки пока неизвестна. Согласно предположениям Борреля, она может составить порядка 60 миллионов евро.
Согласно последним сведениям, коронавирусом в Белоруссии заразились 1066 граждан. Зафиксировано 13 эпизодов со смертельным исходом. Карантинный режим, однако, в стране пока так и не ввели.
Напомним, лидер государства Александр Лукашенко неоднократно неоднозначно высказывался о мерах, принимаемых Россией в борьбе с COVID-19. В частности, он заявлял, что не понимает, зачем закрывать российско-белорусскую границу.
Кроме того, президент республики говорил, что не видит особой угрозы в коронавирусе и потому вводить режим ЧП, чтобы казаться "крутым парнем", он не собирается.
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