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Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила помощи у ЕС

09 апреля 2020, 12:35  •  100 • В мире
Не признавшая коронавирус Белоруссия попросила у ЕС помощи в противостоянии инфекции и устранении негативных экономических последствий. Ожидается, что Минск может получить порядка 60 миллионов евро.
Власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусной инфекции и устранении негативных экономических последствий COVID-19.
Об этом журналистам рассказал руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель после видеосовещания Совета Евросоюза по вопросам развития.
"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь", - передал он.
Точная сумма поддержки пока неизвестна. Согласно предположениям Борреля, она может составить порядка 60 миллионов евро.
Согласно последним сведениям, коронавирусом в Белоруссии заразились 1066 граждан. Зафиксировано 13 эпизодов со смертельным исходом. Карантинный режим, однако, в стране пока так и не ввели.
Напомним, лидер государства Александр Лукашенко неоднократно неоднозначно высказывался о мерах, принимаемых Россией в борьбе с COVID-19. В частности, он заявлял, что не понимает, зачем закрывать российско-белорусскую границу.
Кроме того, президент республики говорил, что не видит особой угрозы в коронавирусе и потому вводить режим ЧП, чтобы казаться "крутым парнем", он не собирается.
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